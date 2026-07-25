Как зарядить телефон от другого телефона: инструкция

Многие флагманские Android-смартфоны и даже некоторые iPhone обладают скрытой функцией, о которой вы, возможно, и не догадывались – возможностью заряжать другие гаджеты, подключенные к ним. Обычно это происходит либо через кабель USB-C, либо с помощью протокола беспроводной зарядки Qi.

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Если говорить о беспроводной зарядке, смартфон может питать и другие совместимые устройства – достаточно прикоснуться их задними панелями друг к другу. С помощью нескольких хитростей этим способом можно зарядить через Qi даже более старые телефоны, утверждает издание BGR. Впрочем, имейте в виду, что беспроводная зарядка выделяет дополнительное тепло, а это может негативно повлиять на состояние вашего аккумулятора.

Хотя смартфоны обычно без проблем заряжают другие или более мелкие устройства, в обратную сторону это работает крайне редко. Например, вы не сможете зарядить телефон от чехла своих беспроводных наушников. Однако с помощью самого смартфона таким способом можно зарядить практически все: от наушников и смарт-часов до других телефонов. То, как именно включается эта функция, зависит от конкретной модели, поэтому вот инструкция для нескольких популярных флагманов.

Как включить реверсивную зарядку

На Apple iPhone 15 и более новых моделях эта функция работает "из коробки" – достаточно просто подключить совместимое устройство через кабель USB-C. Если у устройства есть порт USB-C, используйте обычный кабель USB-C на USB-C. Если же это более старая модель с фирменным разъёмом Lightning, понадобится кабель USB-C–Lightning. Чтобы поделиться энергией со смарт-часами Apple Watch, придётся подключить iPhone к магнитному зарядному кабелю Apple Watch с выходом USB-C.

Что касается Android, то функцию беспроводной реверсивной зарядки (Wireless PowerShare) поддерживают последние флагманы Samsung — начиная с серии Galaxy S10, а также Galaxy Note 10, Note 20 и все модели Galaxy Z Fold и Z Flip. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто найдите и включите Wireless PowerShare на панели уведомлений. После этого положите устройство, которое нужно зарядить, на заднюю панель вашего смартфона. С помощью PowerShare можно заряжать аксессуары Samsung – в частности, Gear S3/Sport, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active и наушники Galaxy Buds, а также широкий спектр устройств других брендов с поддержкой стандарта WPC Qi.

Флагманские смартфоны Google Pixel, начиная с Pixel 5, также могут беспроводным способом заряжать другие устройства с помощью Qi, хотя Google называет эту технологию Battery Share. Чтобы активировать эту функцию, перейдите в "Настройки", выберите раздел "Аккумулятор", а затем – "Поделиться зарядом". В настройках Google также позволяет автоматически отключать реверсивную зарядку, если уровень заряда аккумулятора вашего телефона опускается до определенной отметки или если само устройство слишком нагревается.

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