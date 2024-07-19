Как запустить Windows после сбоя CrowdStrike: пошаговая инструкция

Утром 19 июля в мире произошел масштабный сбой в программах Microsoft Azure и Crowdstrike. Поэтому пользователи, использующие операционную систему Windows и программное обеспечение CrowdStrike Falcon, столкнулись с рядом проблем.

Видео дня

К счастью, большинство украинских организаций уже полностью или частично возобновили работу. Но если вы все еще наблюдаете сбои в работе ПК, то следует воспользоваться советами по устранению проблем от Держспецзв’язку.

В случаях, когда в вашей системе возникает критическая проблема, одна из эффективных стратегий восстановления стабильности является запуск Windows в безопасном режиме. Он позволяет загрузить операционную систему в базовом режиме с ограниченным набором драйверов и служб, что поможет обнаружить и решить проблему без влияния сторонних программ. Это особенно полезно, если проблемы вызваны не настройками по умолчанию.

Если после сбоя CrowdStrike у вас возникла проблема с запуском компьютера, воспользуйтесь этими инструкциями:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows;

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его;

Перезагрузите компьютер или сервер.

Используйте этот способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.

Как запустить ПК в безопасном режиме

Откройте "Параметры" или "Настройки";

Нажмите кнопку "Обновление и восстановление";

В разделе "Дополнительные варианты запуска" выберите пункт "Перезагрузить сейчас". Если вы не можете открыть настройки, перезагрузите устройство с экрана входа в Windows, удерживая клавишу Shift. Также запустить среду восстановления Windows можно трижды перезагрузив устройство с помощью длительного нажатия кнопки питания.

После перезагрузки компьютера на экране "Выбор параметра" выберите "Устранение неполадок" > "Дополнительные параметры" > "Параметры запуска" > "Перезагрузить".

После перезагрузки компьютера вы увидите список вариантов. Выберите вариант 4 или нажмите F4, чтобы запустить компьютер в безопасном режиме. Или, если вам понадобится интернет, выберите вариант 5 или нажмите F5 для безопасного режима с поддержкой сети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в мире произошел глобальный IT-сбой : не работали "Новая почта", Vodafone, Windows, банки, отменены сотни авиарейсов

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.