Что сделать, чтобы смартфон медленнее разряжался: инструкция

Даже новейшие гаджеты с очень емким аккумулятором могут разряжаться за считанные часы. Однако есть общие рекомендации производителей относительно того, чтобы смартфон быстро не садился.

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OBOZ.UA подготовил инструкцию, как это сделать. Речь идет о десяти простых правилах, которые шаг за шагом помогут на дольше сохранить заряд батареи устройства.

1. Уменьшите яркость экрана

Установите на своем смартфоне автоматическую яркость или вручную уменьшите ее до комфортного вам уровня.

Включите темную тему, если гаджет имеет AMOLED-экран, который экономит энергию.

2. Отключайте ненужные модули связи

Рекомендуется выключать Wi-Fi, Bluetooth, GPS и мобильный интернет, когда они не нужны. Также можно использовать режим полета, если не ожидаете важных звонков или сообщений.

3. Контролируйте фоновые процессы

В настройках смартфона проверьте, какие приложения работают в фоновом режиме, и отключите для них фоновую активность.

4. Ограничьте уведомления

Отключите push-уведомления для приложений, которые вам не критичны. Ведь меньше вибрации – меньше и затрат энергии.

5. Оптимизируйте обновление данных

В настройках отключите автоматическую синхронизацию для электронной почты, контактов, календаря и тому подобное. Настройте обновления только вручную или по расписанию.

6. Включите режим энергосбережения

Большинство смартфонов имеют режим экономии энергии – активируйте его при низком заряде или на постоянной основе.

7. Обновляйте программное обеспечение

Это действенный шаг, поскольку свежие версии программного обеспечения смартфона часто имеют оптимизацию энергопотребления.

8. Контролируйте использование аккумулятора

Проверьте в настройках раздел "Батарея" – узнайте, какие приложения "едят" больше всего заряда и при необходимости ограничьте их работу. Используйте легкие альтернативы: например, Facebook Lite, YouTube Go или другие упрощенные версии приложений потребляют меньше энергии.

9. Избегайте перегрева

Держите смартфон в прохладном месте. Во время зарядки не используйте устройство для игр или просмотра видео – это создает излишнее тепло и вредит аккумулятору.

10. Заряжайте правильно

Не доводите аккумулятор до состояния, когда он разряжается до 0% или заряжается до 100% на постоянной основе. Оптимальный диапазон разрядки-зарядки – 20-80%. Кроме этого, чтобы смартфон медленнее разряжался, используйте качественные зарядные устройства.

Как сообщал OBOZ.UA, издание GizChina рассказало, как оптимизировать настройки смартфона Samsung. Было названо семь шагов, которые мгновенно улучшат работу такого гаджета.

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