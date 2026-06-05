Как выбрать роутер: 4 функции, на которые стоит обратить внимание

Раз в несколько лет роутер для Wi-Fi нужно обновлять – хотя бы из соображений безопасности. Но как его подобрать, чтобы он был надежным и покрывал все ваши потребности? Например, можно просмотреть рейтинги популярных брендов, чтобы убедиться, что вы выбираете качественную модель. Так же следует ознакомиться с различными функциями.

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Однако помните, что не существует одного идеального устройства для всех. Понимая возможности различных моделей, а также собственные потребности и сценарии использования гаджета, вы с большей вероятностью инвестируете в то, что действительно стоит своих денег. Издание BGR рассказало о нескольких функциях, на которые точно стоит обратить внимание при поиске оптимального роутера.

Обратите внимание на LAN-порты для устройств умного дома

LAN-порт (Local Area Network – локальная сеть) позволяет выходить в интернет, подключив компьютер непосредственно к роутеру через Ethernet-кабель. Если вы пользуетесь исключительно Wi-Fi, то можете подумать, что эта характеристика вас не касается. Однако, даже если вы не планируете подключать компьютер по проводу, выбрать модель с достаточным количеством LAN-портов все равно будет разумным решением.

Дело в том, что многие устройства для умного дома часто нуждаются в хабе (шлюзе), который для правильной работы должен подключаться именно через LAN-порт. Если у вас уже есть такие гаджеты, то при выборе нового роутера важно проверить, нужен ли им доступ к порту. Если же таких девайсов у вас пока нет, следует учесть, что вы можете приобрести их в будущем. Поэтому, хотя сейчас несколько LAN-портов могут казаться ненужными, со временем все может легко измениться.

Изучите приложения для роутеров перед покупкой

Сегодня многие роутеры имеют собственные приложения, которые позволяют управлять различными функциями прямо со смартфона. Например, если вы родители и беспокоитесь о контенте, который ваши дети могут увидеть в сети, некоторые приложения позволяют настроить родительский контроль. Также через них можно быстро проверить, какие именно устройства подключены к сети, и создать отдельные профили для каждого из них.

Это лишь несколько примеров того, что умеют программы для Wi-Fi роутеров. Опять же, стоит тщательно изучить все варианты, чтобы найти приложение, которое удовлетворит ваши потребности. Оценивая эти программы, вы также сможете узнать, как именно они используют ваши данные. Хотя наличие удобного приложения может быть приоритетом при выборе роутера, вам должно быть комфортно с тем, как оно решает вопросы конфиденциальности.

Обратите внимание на роутеры с мощными функциями качества обслуживания

В цифровую эпоху маловероятно, что вы будете подключать к Wi-Fi только одно устройство. Однако не все они нуждаются в одинаковом качестве связи. Например, чрезвычайно важно иметь стабильное соединение на рабочем компьютере при выполнении важных задач – например видеоконференций, требующих большой пропускной способности. Хотя в идеале хочется, чтобы ни одно устройство не имело проблем с сетью, согласитесь: кратковременные сбои при пролистывании ленты на телефоне не так критичны.

Именно для этого роутеры предлагают функции качества обслуживания (Quality of Service / QoS). Другие распространенные названия этой технологии – "приоритезация медиа" или "контроль трафика". Фактически, эти инструменты позволяют пользователю запрограммировать роутер так, чтобы его производительность оптимизировалась под конкретные устройства или задачи. Конечно, хочется, чтобы роутер всегда и при любых условиях обеспечивал безупречную связь. Но, к сожалению, ни одна техника не идеальна на сто процентов. Впрочем, благодаря функциям QoS вы по крайней мере увеличите шансы на то, что роутер будет работать максимально надежно именно тогда, когда это вам больше всего нужно.

Проверьте функции безопасности

Функции безопасности роутера также могут существенно отличаться в зависимости от модели. Среди стандартных инструментов, которые можно встретить, – автоматическое сканирование устройств в сети для выявления угроз, мониторинг сети в реальном времени и даже автоматическая блокировка опасностей. Хотя очевидно, что хочется получить высокий уровень защиты, следует учитывать и разницу в цене. Довольно часто системы безопасности в роутерах работают по подписке. Ваша цель – найти вариант, который обеспечит необходимую защиту без лишних и неподъемных затрат.

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