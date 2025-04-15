Как ускорить зарядку смартфона: пять секретов, которые понадобятся всем

Когда время поджимает, а телефон заряжается медленно, это может раздражать. К счастью, существуют проверенные приемы, которые помогут вам значительно ускорить процесс зарядки без ущерба для устройства.

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Большинство из нас использует стандартную зарядку без лишних раздумий, не зная, что изменение нескольких настроек или привычек может ускорить этот процесс. OBOZ.UA поделился пятью действенными способами, которые позволят смартфону заряжаться быстрее, а сэкономленное время точно вам понадобится.

Выключайте телефон во время зарядки

Первый и наиболее очевидный способ – полностью выключить устройство во время зарядки. В таком состоянии телефон не выполняет никаких процессов, потребляющих энергию: не обновляются приложения, не поступают уведомления, не горит экран. То есть вся энергия, поставляемая зарядным устройством, идет непосредственно на аккумулятор. Это простой, но очень эффективный способ значительно сократить время подзарядки, особенно если батарея почти полностью разряжена.

Не используйте телефон, пока он заряжается

Если отключить смартфон нет возможности, например вы ожидаете важный звонок, старайтесь хотя бы не использовать его активно. Просмотр видео, "прогулки" в интернете или запуск игр во время подзарядки нагружает систему, заставляя ее параллельно тратить энергию.

Даже если вы просто держите телефон в руках, запущенные в фоновом режиме приложения могут продолжать работу: проверка почты, обновление соцсетей, обновление приложений. Все это отнимает часть электроэнергии, которая должна была идти на зарядку. Чем меньше вы пользуетесь смартфоном – тем быстрее он зарядится.

Включите режим полета

Режим полета – это еще один способ снизить энергопотребление. В этом режиме автоматически отключаются все беспроводные подключения: мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. А поскольку передача данных – это одна из самых энергоемких функций смартфона, их отключение значительно упрощает работу аккумулятора.

Благодаря этому телефон заряжается быстрее: некие юзеры отмечают сокращение времени зарядки до 25%. Это отличное решение, если вы не можете или не хотите выключать телефон полностью, но все равно стремитесь ускорить процесс подзарядки.

При этом режим энергосбережения, несмотря на свое название, не ускоряет зарядку. Его функция – продлить время работы батареи, а не сократить время ее наполнения.

Заряжайте от розетки, а не от компьютера

Казалось бы, разница несущественна, но на самом деле она колоссальна. Зарядка от USB-порта компьютера или в автомобиле обеспечивает гораздо меньшую силу ток, чем обычная бытовая розетка. В результате процесс длится в разы дольше.

Всегда подключайте зарядное устройство к розетке, когда имеется такая возможность. Это гарантирует, что ваш смартфон получит достаточно энергии при зарядке, что значительно сократит продолжительность этого процесса. Если вы заряжаете телефон в машине, избегайте его активного использования — это только затянет процесс.

Используйте аксессуары для быстрой зарядки

Один из самых эффективных способов ускорить зарядку – использовать современные зарядные устройства, поддерживающие технологии быстрой зарядки. К примеру, Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery (PD) или другие стандарты, предусмотренные производителем вашего смартфона.

Выбор сертифицированных зарядных блоков и кабелей, которые подходят именно к вашей модели телефона. Например, Anker Nano (30 Вт): маленькое, но мощное устройство, использующее современную технологию GaN (нитрид галлия). Он способен зарядить iPhone 15 Pro до 50% всего за 1,5 часа, а iPad Air пятого поколения – до 50% за 43 минуты. Устройство также поддерживает 25-ваттную быструю зарядку смартфонов Samsung. Вы можете присмотреться к любому аналогу.

Как сообщал OBOZ.UA, следует воспользоваться несколькими простыми действиями, чтобы смартфон заработал стабильно и не зависал. Такие проблемы часто могут часто возникать из-за перегрузки памяти, ошибок в приложениях или устаревшего программного обеспечения.

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