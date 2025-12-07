Как улучшить ответы ChatGPT: три хитрости, которые стоит попробовать

Многие люди начали пользоваться сервисом искусственного интеллекта от компании OpenAI ChatGPT, как своим стандартным поисковиком. Но значительное количество пользователей при этом жалуется, что онлайн-помощник нередко выдает некачественные ответы.

Одна из основных причин, почему так происходит – не совсем правильно написанный запрос (промпт). О трех способах сделать ваше общение с ИИ более эффективным рассказало издание Tom's Guide. Эти простые дополнения помогут вам заставить ChatGPT предоставлять вам более полезные, точные и подробные ответы.

Добавьте к запросу "тщательно это обдумай"

ChatGPT поддерживает несколько моделей, которые работают в фоновом режиме, и не всегда использует для вашего запроса самую мощную. Добавление фраз, таких как "думаю, что это важно" или "тщательно обдумай это" (think hard about this) в конец вашего запроса заставляет ассистента использовать самую современную доступную модель.

Если после выполнения запроса вы увидите оповещение вроде Thought for Xs, это будет подтверждением, что ChatGPT использовал не быструю модель, а работал в режиме обдумывания.

Точно укажите объем текста в ответе

ChatGPT в обычном режиме генерирует объемные ответы, что может быть полезно для контекста, но часто предоставляет гораздо больше информации, чем вам на самом деле нужно. Вы можете контролировать объем ответа, добавляя конкретные инструкции по этому поводу непосредственно в ваш запрос. Например, спросите что-то у ИИ и добавьте "опиши в 2000 слов" или "сформулируй в 3 предложениях". ChatGPT на удивление четко следует этим инструкциям. Это будет особенно полезно для случаев, когда вам нужна краткость. Вместо того, чтобы тратить много времени на редактирование длинного ответа ChatGPT, просто скажите ему заранее, какая длина подходит для ваших потребностей.

Структурируйте свои сложные запросы

Когда вы просите ChatGPT сделать что-то сложное, не сбрасывайте все в один длинный абзац. Разбейте свой запрос на четкие секции с заголовками или маркированными пунктами. Например, начните с пункта "Контекст" и объясните, как у вас возникла потребность в такой информации и для чего она вам нужна. Далее сформулируйте "Задачу", в которой четко укажите, что вы хотите, чтобы ChatGPT для вас сделал. Также можно добавить пункт "Требования", в которой внести конкретные вещи, которые должен включать ваш ответ (тот же нужный вам объем текста и т.д.). Этот структурированный подход помогает ChatGPT понять, что именно вы запрашиваете, и приоритизировать правильную информацию.

Вы также можете добавить секцию "Ограничения", чтобы указать, чего следует избегать (например, жаргона или ненужной сложности). А также описать формат текста, который хотите получить в результате. Добавляйте к запросу и другие пункты, требования и параметры, которые помогут вам получить точно тот результат, на который вы рассчитываете. Чем больше структуры вы предоставляете ChatGPT в своем запросе, тем полезнее будет его ответ.

