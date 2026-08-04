Как убрать всплывающие окна в Chrome: есть секретный способ

Современный просмотр страниц в интернете нередко превращается в поистине раздражающий процесс. Еще до того, как пользователь успевает прочитать первое слово на странице или в статье, его нередко начинают засыпать многочисленными всплывающими окнами. В основном это файлы cookie, реклама и главный виновник – запросы на предоставление разрешений.

Видео дня

Трудно терпеть, когда каждый раз при открытии Chrome для Android всплывающие окна перекрывают весь экран, запрашивая доступ к геолокации или разрешение на отправку уведомлений. Подавляющему большинству пользователей отправка каких-либо уведомлений с веб-сайтов совершенно не нужна. Впрочем, эта проблема исчезает, если применить один простой способ полного устранения всех всплывающих окон в Chrome. Это первое, что стоит настроить в браузере на собственном смартфоне или устройствах близких людей, ведь такой шаг останавливает огромный поток спама. Подробно о том, как это сделать, рассказало издание Android Police.

Проблема с всплывающими окнами в Chrome

Каждый раз при загрузке нового сайта Chrome запускает серию всплывающих окон с просьбой предоставить ресурсу доступ к геолокации, микрофону, камере, привилегиям локальной сети и разрешение на отправку уведомлений. В 99,99% случаев ответ должен быть отрицательным.

Ни один сайт не должен знать текущее местонахождение пользователя, и тем более нет необходимости загромождать общую панель уведомлений. Для отслеживания интересных ресурсов лучше использовать RSS-приложения или социальные сети. Это значительно удобнее, чем получать бесконечные уведомления от Chrome в течение всего дня.

Конечно, можно просто отключить уведомления в Chrome, но это лишь останавливает их поступление, но не блокирует сам запрос. Назойливые окна с просьбой дать разрешение появляются снова и снова, испытывая ваше терпение. А хуже всего то, что Chrome не запоминает ваш выбор. Приходится отвечать на один и тот же вопрос на телефоне, компьютере и планшете, а также каждый раз при покупке нового гаджета. Это выглядит довольно нелепо и крайне раздражает.

Как полностью отключить всплывающие уведомления

Как оказалось, существует способ полностью избавиться от всплывающих окон – не просто отключить сами уведомления, а сделать так, чтобы запросы на разрешение вообще никогда не появлялись. Это очень просто, хотя из-за относительной скрытости настройки мало кто о ней знает.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Нажмите кнопку с тремя точками ⋮ в правом верхнем углу Chrome. Перейдите в "Настройки". Прокрутите вниз и найдите меню "Настройки сайтов". В этом разделе собраны различные разрешения, которые запрашивают веб-сайты. Самые важные из них расположены вверху: "Геоданные", "Камера", "Микрофон" и "Уведомления". Также можно прокрутить ниже до пункта "Локальная сеть" – нового типа разрешений, на который жалуется немало пользователей.

На примере меню "Уведомления" можно сделать две вещи:

Либо свернуть все запросы, чтобы уменьшить количество всплывающих окон и не давать им перекрывать весь экран. Запросы все равно будут поступать, но в незаметном виде.

Или выбрать лучший вариант – "Не разрешать сайтам отправлять уведомления". Это полностью остановит появление любых запросов на уведомления на экране со всех сайтов раз и навсегда.

Именно последний вариант стоит применять на всех устройствах – мобильных и настольных. Это одна из первых настроек, которую следует изменить, когда вы помогаете с настройкой Android-смартфонов родственникам или знакомым, ведь она дарит полное спокойствие.

То же самое можно сделать для полного устранения запросов на доступ к камере, микрофону, локальной сети и геолокации, выбрав соответствующие параметры:

Запретить сайтам использовать камеру или микрофон

Запретить сайтам доступ к другим устройствам в локальной сети

Запретить сайтам видеть ваше местоположение

Аналогичные настройки существуют и для многих других типов запросов, таких как доступ к NFC, датчикам движения, USB, последовательным портам, буферу обмена и т. д.

Стоит учесть: если до изменения настроек некоторым сайтам уже были предоставлены разрешения, их придётся вручную удалить по одному из списка сайтов ниже. Это займет немного времени, но такую проверку необходимо провести хотя бы раз, чтобы убедиться, не знают ли интернет-ресурсы о вас больше, чем хотелось бы, и отозвать лишний доступ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие секретные настройки Android способны продлить жизнь смартфона на годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.