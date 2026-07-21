Как уберечь телефон от перегрева летом: шесть простых правил

В летнюю жару смартфоны могут перегреваться, что может негативно повлиять на их работу и сократить срок службы. Чтобы этого избежать, стоит соблюдать несколько простых правил использования устройства.

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OBOZ.UA рассказывает, как защитить смартфон от перегрева. Помогут всего несколько простых советов.

Соблюдайте рекомендуемый температурный режим

Большинство производителей рекомендуют пользоваться смартфонами при температуре не выше +35 градусов. В частности, Apple отмечает, что iPhone и iPad стабильно работают в диапазоне от 0 до +35 градусов. В то же время при хранении допустимая температура составляет от -20 до +45 градусов.

Если температура воздуха превышает рекомендуемые показатели, гаджет лучше выключить, пока он не окажется в более прохладном месте.

Не оставляйте телефон в припаркованном автомобиле

В салоне автомобиля температура может быть значительно выше, чем на улице. Из-за этого оставленный внутри смартфон может перегреться, что может привести к повреждению его внутренних компонентов.

Если забрать телефон с собой невозможно, стоит хотя бы выключить его или перевести в авиарежим.

Реагируйте на предупреждения о перегреве

Современные смартфоны способны самостоятельно сообщать о критическом повышении температуры. Например, iPhone отображает соответствующее уведомление и отключает часть функций, а Samsung Galaxy показывает экран охлаждения устройства.

В такой ситуации не стоит пользоваться смартфоном или ставить его на зарядку, необходимо дать ему остыть.

Выбирайте чехлы, которые не препятствуют охлаждению

Если смартфон начал нагреваться сильнее, чем обычно, стоит снять чехол, поскольку он может препятствовать отводу тепла.

В то же время некоторые модели, в частности с перфорированной или сетчатой задней поверхностью, наоборот, способствуют лучшему охлаждению устройства.

Защищайте смартфон от солнца

Производители рекомендуют не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами. Во время пребывания на пляже или на улице устройство желательно держать в тени.

В случае перегрева смартфон может автоматически перейти в спящий режим или временно ограничить работу отдельных функций, чтобы снизить температуру.

Уменьшайте нагрузку на устройство

В жару дополнительная нагрузка от "тяжелых" игр, видеосъемки или одновременной работы нескольких приложений может ускорить перегрев смартфона.

Чтобы снизить температуру устройства, стоит включить авиарежим, уменьшить яркость экрана и активировать режим энергосбережения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что главная задача при зарядке iPhone — любой ценой избегать перегрева. Поскольку не весь ток в процессе попадает непосредственно в аккумулятор, потерянная энергия не исчезает в воздухе — она превращается в тепло, главного врага литий-ионных батарей. Кроме того, тепло выделяется при движении ионов лития между электродами.

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