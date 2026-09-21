Как уберечь смартфон от перегрева: помогут эти простые шаги

Перегрев смартфона может быть вызван несколькими факторами, в частности, чрезмерной нагрузкой, фоновыми процессами или зарядкой. Чтобы быстро охладить устройство, следует прекратить запуск энергоемких приложений и не пользоваться телефоном во время зарядки.

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Если смартфон регулярно сильно нагревается даже без нагрузки, это может свидетельствовать о неисправности, в частности о проблемах с аккумулятором. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Нагрев смартфона является нормальным явлением во время работы процессора и аккумулятора, особенно при значительной нагрузке. Однако сильный нагрев, падение производительности или быстрая разрядка могут свидетельствовать о наличии проблемы.

Что делать, если телефон перегревается

Прежде всего нужно определить причину перегрева. Это может быть зарядка, ресурсоемкие приложения, фоновые процессы или высокая температура воздуха. Простое охлаждение даст лишь временный результат, если причина проблемы останется.

Если смартфон нагревается во время зарядки

Умеренный нагрев во время зарядки, особенно быстрой, является нормальным явлением. Однако одновременная зарядка и активное использование устройства значительно увеличивают нагрузку на аккумулятор и могут привести к сильному перегреву.

Чтобы снизить температуру, следует:

– прекратить пользоваться телефоном;

– проверить кабель и адаптер;

– снять чехол;

– положить смартфон на твердую поверхность, которая не препятствует отводу тепла.

Если устройство остается горячим даже без нагрузки, стоит проверить состояние аккумулятора и, при необходимости, обратиться в сервисный центр.

Если телефон перегревается во время игр

При запуске некоторых игр процессор и графический чип работают с высокой нагрузкой, из-за чего корпус может нагреваться. О перегреве могут свидетельствовать падение FPS, снижение производительности и сильное нагревание через 10–20 минут игры. Чтобы этого избежать, рекомендуется:

– делать перерывы каждые 15–20 минут;

– уменьшить настройки графики;

– закрыть ненужные фоновые приложения;

– не играть во время зарядки.

Самый простой способ охладить смартфон в такой ситуации – уменьшить нагрузку и дать ему время восстановить нормальную температуру.

Если телефон нагревается без причины

Если смартфон нагревается даже в режиме ожидания, проблема чаще всего связана с работой системы. Причиной могут быть зависшие или плохо оптимизированные приложения, активные фоновые процессы или ошибки Android или iOS.

Выяснить источник нагрева можно в настройках аккумулятора: там видно, какие приложения потребляют больше всего энергии. Если причину не удалось определить, стоит перезагрузить устройство и проверить наличие обновлений. В случае постоянного перегрева можно рассмотреть возможность сброса настроек или обратиться в сервисный центр.

Как уменьшить нагрузку

В Android и iOS можно ограничить фоновую активность приложений, снизить яркость экрана, отключить ненужные модули связи и активировать режим энергосбережения. Это помогает уменьшить нагрузку на устройство и стабилизировать его температуру.

Чего делать не стоит

Не следует резко охлаждать смартфон в холодильнике или на очень холодной поверхности, так как из-за перепада температур внутри может образоваться конденсат. Также не следует:

– пользоваться устройством под прямыми солнечными лучами;

– запускать энергозатратные приложения во время зарядки;

– игнорировать регулярный сильный нагрев.

Ранее OBOZ.UA объяснял, нужно ли перезагружать телефон после обновления.

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