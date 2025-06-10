Как спасти смартфон от перегрева летом: полезные советы

Перегрев смартфона может привести к снижению производительности, износу батареи, повреждению внутренних компонентов, а в крайних случаях – даже взрыву. Поэтому важно соблюдать определенные правила пользования устройством, чтобы оно прослужило как можно дольше.

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Особенно это актуально летом. Поэтому OBOZ.UA собрал несколько действенных советов, которые помогут избежать перегрева смартфона.

1. Избегайте прямых солнечных лучей

Не оставляйте смартфон на солнце, особенно на приборной панели автомобиля или на пляже. Храните устройство в тени, в сумке.

2. Не используйте телефон во время зарядки

Смартфоны и так нагреваются во время зарядки, поэтому в этот момент лучше не играть в игры и не смотреть видео/фильмы.

3. Отключайте ненужные функции

Отключите Bluetooth, GPS, мобильные данные или Wi-Fi, если они не нужны на данный момент. Вместо этого включите энергосберегающий режим – он уменьшит нагрузку на процессор.

4. Избегайте тяжелых программ и игр

Использование требовательных к ресурсам программ сильно нагружают процессор, особенно в жару.

5. Охлаждайте устройство

Если смартфон горячий – выключите его и положите в прохладное место. Только не кладите его в холодильник – это может вызвать конденсат и повреждение устройства.

6. Используй чехол с вентиляцией

Некоторые чехлы препятствуют отводу тепла, поэтому в жару лучше их снимать или же использовать тот, что имеет вентиляцию.

7. Обновление и чистка

Своевременно обновляйте программное обеспечение своего смартфона, ведь некоторые прошивки улучшают энергопотребление. Кроме этого, очищайте кэш, ведь он тоже может вызывать лишние нагрузки.

Если смартфон часто перегревается даже без нагрузки, возможно, это аппаратная проблема (например, с аккумулятором или процессором), и стоит обратиться в сервис.

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