Как сделать, чтобы роутер работал без света: спасательный способ

Вряд ли кто-то скучал по графикам отключениями света – однако они вернулись. Отключения приходится вводить из-за значительных повреждений объектов энергетической инфраструктуры после массированных российских атак.

Так что самое время вспомнить, как подключиться к Wi-Fi даже при отсутствии электроэнергии. OBOZ.UA рассказывает, что такое технология GPON и как обойтись без дорогих генераторов, при этом иметь доступ в интернет.

Что такое технология GPON

GPON (Gigabit Passive Optical Network) – технология, позволяющая пользоваться домашним интернетом даже при отсутствии света. Нужно подключить роутер и оптический терминал к повербанку – и сеть будет работать без электроэнергии до 12 часов.

Провайдеры поддерживают питание систем генераторами, поэтому доступ к Wi-Fi можно иметь даже при отключениях света. Главное – правильно подключиться к сети.

Как получить доступ к Wi-Fi без света

Прежде всего, следует убедиться, что в квартиру заведено оптоволокно и есть оптический терминал. Обычно абоненты получают это от провайдера при подключении интернета.

Для входа в сеть необходимо соединить оптический терминал и роутер с дополнительным блоком питания – повербанком или маленьким генератором.

Чтобы начать использовать Wi-Fi без света, нужно подключить повербанк к оптическому терминалу и роутеру.

Вам понадобятся:

два USB-провода DC 5,5 мм х 2,1 мм;

два повербанка: для роутера и для оптического терминала.

При наличии проводов с повышением напряжения все будет работать и с одним повербанком.

Продолжительность использования Wi-Fi зависит от мощности портативной батареи.

Специалисты говорят, что соединив кабель USB DC 5,5мм х 2,1мм 5V 90 см с устройством бесперебойного питания на 5200 mAh, интернет будет работать от двух до четырех часов. А чтобы увеличить время работы можно использовать аналогичный комплект с более мощным повербанком от 20 000 mAh или взять устройство бесперебойного питания (UPS) на 400 ВА.

Можно одновременно заряжать ноутбук и использовать сеть от 2 до 4 часов – для этого требуется питание на 800 ВА. А для шестичасовой работы понадобится UPS от 850 ВА.

Если интернет необходим для работы на стационарном компьютере, можно использовать устройство бесперебойного питания на 1500 ВА – для двух часов, и бесперебойник с большей мощностью (от 3000 ВА) – для 4 часов.

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