Как долго продлятся графики отключений и что будет зимой: энергетики рассказали, к чему готовиться

Украина осталась без 8 ГВт электроэнергии маневровой генерации (тепло и гидроэлектростанции). Это произошло в мае, после разрушения Россией наших объектов балансирующей генерации, когда атомные блоки начали проходить плановое ремонтное обслуживание, а украинцы из-за похолодания стали включать электрообогреватели. К тому же из-за похолодания снизились объемы солнечной генерации.

Как результат, энергетикам сначала пришлось ограничивать в потреблении электричества бизнес, а затем и простых украинцев. Однако худшее может быть впереди. Украинскую энергетику ожидает тяжелое лето и еще более тяжелый отопительный сезон.

О том, что происходит с энергосистемой, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда станет лучше?

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, во время конференции в MCU заявил: "К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Возможно, часть повреждений удастся устранить, возобновить работу энергоблоков. Мой личный прогноз: мы будем жить с дефицитом следующие два года. Это будет нормальная ситуация для украинской энергосистемы.

Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" добавляет: масштабы разрушений марта-апреля очень значительны. Быстро восстановить энергосистему не получится. Эксперт уверен, что украинцам необходимо готовиться к тяжелому периоду.

"В условиях ограничений придется жить, по моим оценкам, до августа. Затем я ожидаю незначительные улучшения в результате разного набора факторов, начиная от выхода из активной фазы ремонтов, будет присутствовать большое количество солнечной генерации, еще будет тепло, но уже не жарко", – прогнозирует эксперт.

"Ограничения могли начаться позже, если бы не холодный май. Нет внезапного повышения потребления вследствие внезапного снижения температуры, оно имеет растянутый по времени эффект", – добавляет Бойко. То есть за несколько дней в квартирах похолодало, тепло "выветрилось", и украинцы начали включать кондиционеры на обогрев, электрические теплые полы и электрообогреватели.

А что будет зимой?

"Шансов восстановить в полном объеме то, что было уничтожено за два весенних месяца, нет. Зима будет неотвратимо тяжелой... Однозначно, даже в условиях теплой зимы дефицит будет. Мы будем проходить зиму в условиях ограничений", – говорит советник премьер-министра.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова отмечает, что для реализации эффективной ремонтной кампании необходимо повысить тариф на электроэнергию для населения. Сейчас тариф (2,64 грн за 1 кВт*ч) покрывает исключительно доставку и распределение тока. То есть украинцы вообще не платят за электроэнергию как за товар.

"Надеяться только на партнеров невозможно. Надо, чтобы в течение года мы могли достичь рыночного уровня цен, с адресным возмещением субсидиями для нуждающихся", – отмечает Омельченко. При этом рыночная цена на электроэнергию может быть больше 4 грн за 1 кВт*ч.

К тому же все украинцы должны научиться экономить электроэнергию. "В Японии после аварии на Фукусиме остановили все атомные электростанции, там был дефицит. Правительство Японии призвало граждан отказаться от кондиционеров, различных электроприборов. И люди добровольно отказались от привычных электроприборов, и это очень помогло. Нам тоже надо летом обойтись без кондиционеров", – говорит Омельченко.

Часть экспертов уверена, что значительное повышение тарифа также заставит украинцев экономить. Если использование кондиционеров будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас, количество желающих активно пользоваться ими также значительно сократится.

Почему ситуация ухудшилась именно сейчас?

На дефицит электроэнергии повлияло несколько факторов. Главный – уничтожение Россией части ТЭС, атаки на ГЭС. То есть разрушение балансирующей генерации. Именно ТЭС и ГЭС позволяли в период роста потребления оперативно увеличивать генерацию электроэнергии. Сейчас у Украины осталась атомная генерация, но она в течение суток выдает одинаковое количество тока. И когда украинцы возвращаются с работы домой, включают кондиционеры, телевизоры, стиральные машины и другую бытовую технику, компенсировать рост потребления атомка не может.

Последние несколько дней Украина покупает за границей столько тока, сколько может ввести (разрешено для импорта через межгосударственное пересечение 1700 МВт), и этого не хватает.

"Укрэнерго" действовало следующим образом:

когда возникал дефицит, увеличивали импорт;

когда и этого не хватало, ограничивали потребление промышленности;

когда и этого не хватало, вводились экстренные отключения населения (сначала около 10% потребителей);

когда этого перестало хватать, ввели графики отключения (пока без ограничений днем).

Сейчас ощутимую долю в генерации дают солнечные станции. Ночью они не работают, поэтому ограничения приходится вводить и тогда. "Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", – объясняют в "Укрэнерго".

И хотя ограничения могут сохраняться несколько лет, украинские энергетики имеют достаточный опыт и знания для того, чтобы реформировать энергосистему и сделать ее более устойчивой и надежной. Уже сейчас каждый украинец должен подумать о том, как он будет справляться с новыми вызовами. Дома, в которых создали ОСМД, могут получить грант от Фонда энергоэффективности и установить солнечные панели. Конечно, это не позволит избежать отключений света в квартирах, но позволит сохранять работу лифтов, насосов, а еще экономить электроэнергию.

Разумное потребление ресурсов должно стать трендом. Тратить ток бесполезно – наносить вред себе же.