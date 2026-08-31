Как продлить время работы смартфонов Samsung: есть простая хитрость

Пользователи, возможно, замечали, что иногда заряд телефона быстро заканчивается даже в режиме ожидания или ночью. Причина этого может заключаться в одной функции Wi-Fi, которая продолжает работать даже тогда, когда беспроводная сеть отключена.

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Речь идет о настройке "Поиск сетей Wi-Fi" (Wi-Fi scanning). Что это за опция и как её отключить, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

Опция "Поиск сетей Wi-Fi" в системе Android позволяет смартфону искать доступные беспроводные сети в фоновом режиме, даже если основной переключатель Wi-Fi выключен.

Это может увеличить потребление энергии, поскольку устройство регулярно активирует Wi-Fi-модуль, отправляет сигналы, ищет сети и обменивается данными с приложениями. Из-за этого смартфон может чаще обращаться к процессору и беспроводным модулям, в результате чего он быстрее разряжается.

Впрочем, сама по себе эта опция довольно полезна, ведь она помогает приложениям и сервисам точнее определять местонахождение владельца, когда это необходимо. Например, Google Maps, погодные приложения и другие сервисы могут использовать найденные поблизости сети Wi-Fi для того, чтобы улучшить данные о местоположении. Особенно это полезно внутри помещений, где GPS работает хуже.

Как отключить поиск Wi-Fi

Чтобы отключить поиск Wi-Fi на смартфоне, откройте "Настройки" → перейдите в раздел "Местоположение" → "Геолокация".

Здесь можно увидеть службы, связанные с геолокацией, например, аварийные уведомления и предупреждения о землетрясениях. Прокрутите до самого низа и найдите настройку Wi-Fi scanning.

Переведите переключатель "Wi-Fi scanning" в неактивное положение.

Аналогично работает Bluetooth-сканирование

Также для снижения потребления электроэнергии можно отключить сканирование Bluetooth. Оно работает по тому же принципу: даже если Bluetooth выключен, смартфон продолжает искать устройства, находящиеся поблизости, для более точного определения местоположения. Если отключить эту функцию, можно уменьшить излишнюю фоновую активность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что произойдет, если постоянно оставлять зарядное устройство в розетке. Подключенный адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии и может нагреваться даже без подключенного смартфона. Кроме того, постоянное нахождение под напряжением увеличивает риски в случае перепадов в электросети или неисправности самого устройства.

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