Как очистить память на MacBook: есть несколько способов

Если MacBook стал работать медленнее, одной из возможных причин может быть переполненный внутренний накопитель. Когда свободного места становится критически мало, системе сложнее работать с файлами и выполнять повседневные задачи.

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Особенно много места иногда занимает категория "Системные данные", в которую попадают кэш, временные файлы, резервные копии и другие данные. Очистить лишнюю информацию можно несколькими способами – от использования специальных программ до самостоятельного удаления больших и ненужных файлов, утверждает издание BGR.

Как проверить память MacBook

Проверить, чем именно заполнен накопитель MacBook, можно через "Системные настройки". Выберите в меню этот раздел, затем нажмите "Общие" и перейдите в "Хранилище". Именно здесь пользователи нередко замечают, что раздел "Системные данные" занимает десятки, а иногда и более сотни гигабайт.

Эта категория не имеет четко определенного состава. В нее могут входить временные системные файлы, кэш приложений, различные загрузки, резервные копии iPhone и iPad, а также локальные снимки Time Machine.

Часть этих данных macOS удаляет автоматически, однако некоторые файлы могут оставаться на накопителе в течение длительного времени. Именно поэтому периодическая проверка хранилища может помочь найти информацию, которая уже не нужна пользователю.

Как быстро очистить MacBook с помощью специальной программы

Один из простых вариантов – воспользоваться утилитой для обслуживания системы. Например, OnyX позволяет очистить различные типы кэша и временных файлов без необходимости искать каждую папку вручную.

Для этого необходимо установить версию программы, соответствующую вашей версии macOS, после чего открыть OnyX и перейти на вкладку "Техническое обслуживание". В разделе очистки можно выбрать системные данные, кэш приложений, данные браузеров и другие временные файлы.

После выбора нужных параметров достаточно запустить выполнение задач. Стоит учесть, что программа может закрыть открытые приложения и перезагрузить MacBook, поэтому перед очисткой желательно сохранить все важные документы.

Удаление кэша не означает удаление самих программ. Однако после очистки некоторые приложения могут в первое время запускаться немного дольше, поскольку им придётся заново создавать необходимые временные файлы.

Как освободить память вручную

Тем, кто не хочет использовать сторонние программы, можно очистить накопитель вручную. Безопаснее всего начать со стандартного раздела "Хранилище" в системных настройках.

Прежде всего стоит просмотреть категорию "Документы" и обратить внимание на крупные файлы, которые больше не нужны. Отдельно рекомендуется проверить папку "Загрузки", где часто остаются старые установочные файлы в формате DMG и другие объемные документы.

Также можно удалить устаревшие резервные копии iPhone или iPad, если они хранятся непосредственно на MacBook. Не стоит забывать и о "Корзине" – файлы, которые находятся в ней, продолжают занимать место на диске, пока е не очистить.

Как очистить кэш приложений и локальные копии Time Machine

Кэш приложений также можно просматривать вручную.

Для этого в Finder нужно выбрать "Перейти" → "Перейти в папку" и ввести путь ~/Библиотека/Кэш. После этого можно включить отображение размера папок и отсортировать их от самой большой к самой маленькой. Это позволит найти приложения, накопившие наибольший объем временных данных, и выборочно очистить их. Еще одним источником занятого места могут быть локальные снимки Time Machine. Они создаются для возможности восстановления предыдущих версий файлов, когда внешний диск для резервного копирования недоступен.

Проверить настройки Time Machine можно в "Системные настройки" → "Общие" → "Time Machine". Если локальные резервные копии больше не нужны, их можно удалить через настройки резервного копирования.

Регулярная очистка ненужных файлов, кэша и старых резервных копий поможет освободить место на MacBook и избежать ситуации, когда переполненный накопитель начинает влиять на производительность компьютера. В то же время удалять системные файлы вручную, не понимая их назначения, не стоит, ведь это может привести к проблемам в работе macOS.

OBOZ.UA предлагает советы по ускорению работы старых MacBook.

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