Как очистить память на Android: самый простой способ

Со временем в телефоне накапливаются сотни или даже тысячи фотографий: случайные кадры, дубликаты, скриншоты, неудачные снимки, старые видео и файлы, о которых владелец уже давно забыл. Именно они часто занимают больше всего места в памяти смартфона.

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Если на Android-смартфоне заканчивается память, быстрее всего освободить место можно, удалив старые фото и видео. Эксперты рассказали, какие лайфхаки помогают быстрее навести порядок в галерее.

Sponge – это приложение для Android, созданное для быстрой очистки галереи от ненужных фото и видео. Его основная идея очень проста: пользователь просматривает изображения и свайпом решает, что с ними делать.

Если фото больше не нужно, его можно смахнуть в одну сторону. Если снимок стоит оставить – в другую. Благодаря такому подходу сортировка старых фотографий занимает значительно меньше времени, чем обычное удаление вручную через галерею.

Sponge также позволяет просматривать фото по месяцам. Это удобно, если нужно быстро удалить старые снимки, например, за определенный период, когда в телефоне накопилось много случайных кадров.

После установки откройте приложение и предоставьте ему доступ к фотографиям, если система запросит разрешение. Далее можно приступать к просмотру галереи.

Стоит помнить: Sponge удаляет фото из локальной памяти устройства. Если ваши снимки синхронизированы с Google Photos или другим облачным хранилищем, они могут остаться в облаке.

С одной стороны, это удобно, так как у вас остаётся резервная копия важных фотографий. С другой – если вы хотите полностью удалить файл отовсюду, нужно отдельно проверить его наличие в облачном хранилище.

Также после удаления фото стоит очистить корзину или папку "Недавно удаленные", если такая есть в вашей галерее. В противном случае файлы ещё некоторое время могут оставаться на устройстве и продолжать занимать место.

Чтобы добиться лучшего результата, стоит также проверить загрузки, старые документы, кэш мессенджеров и большие видео.

Особенно много памяти часто занимают Telegram, WhatsApp, Viber и другие приложения, которые автоматически сохраняют медиафайлы. В настройках таких программ можно очистить кэш или ограничить автоматическую загрузку фото и видео.

Также стоит просмотреть список установленных приложений. Если какой-то программой вы не пользовались несколько месяцев, её можно удалить или хотя бы очистить её данные.

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