Как нельзя заряжать смартфон: распространенные ошибки

Смартфоны превратились в цифровой дубликат нашей личности – мы фактически не выпускаем их из рук. И при таком интенсивном использовании многие люди до сих пор заряжают свои гаджеты неправильно.

Видео дня

Всего одна грубая ошибка приводит к тому, что аккумулятор очень быстро теряет свой ресурс. Издание Interia Kobieta решило разобраться, как сделать все правильно и не навредить технике.

Конечно, нагрузка на аккумулятор возникает из-за интенсивного режима использования гаджетов. Со смартфонами мы практически не расстаемся: они с нами с самого утра и до того момента, когда мы ложимся спать. Иногда мы используем их так активно, что аккумулятор разряжается просто на глазах. Нередко это приводит к тому, что приходится подзаряжать телефон в течение дня. В этом нет ничего плохого. Однако не все знают, что на срок службы батареи колоссально влияет сам способ зарядки.

Ошибки при зарядке смартфона

Большинство современных гаджетов оснащены литий-ионными батареями, которые не требуют полной зарядки и плохо переносят разряд до нуля. Несмотря на это, многие ждут, пока телефон полностью выключится, и только тогда подключают его к сети, считая это единственно правильным решением. Однако оказывается, что разрядка аккумулятора до 0% лишь ускоряет его износ. Так же вредит и постоянная зарядка до 100%. Поэтому специалисты убеждены: наиболее оптимальное решение – поддерживать уровень заряда в пределах от 20% до 80%. При таких условиях нагрузка на элементы питания будет меньше, и аккумулятор смартфона дольше сохранит свою емкость. Кроме того, стоит помнить о следующих правилах:

по возможности пользуйтесь оригинальными аксессуарами или зарядными устройствами от проверенных производителей;

регулярно осматривайте кабель и проверяйте, не поврежден ли он, своевременно заменяйте его;

берегите телефон от перегрева – не заряжайте его под прямыми солнечными лучами и не накрывайте ничем во время зарядки.

если оставляете телефон заряжаться на ночь, включайте функцию интеллектуальной зарядки, которая защитит аккумулятор от перезаряда и доведет его заряд до 100% только ближе к утру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли пользоваться телефоном, который стоит на зарядке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.