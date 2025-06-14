Как легко почистить гнездо зарядки смартфона: пошаговая инструкция

В современных смартфонах разъем для зарядного устройства остается одним из самых деликатных мест. Если не поддерживать гаджет в чистоте, могут возникнуть проблемы с зарядкой смартфона.

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Однако с очисткой разъема для зарядного устройств можно справиться самостоятельно, если соблюдать осторожность. OBOZ.UA собрал советы, как самому почистить гнездо зарядки смартфона.

Чтобы не повредить конструкцию разъема и тщательно его почистить, понадобится фонарик или хорошее освещение. Для очистки можно использовать зубочистку или любую деревянную/пластиковую палочку.

Для продвинутой очистки, например, чтобы снять окисление с контактов разъема, можно применить изопропиловый спирт. Также могут понадобиться баллончик со сжатым воздухом и маленькая мягкая щетка или кисточка.

В первую очередь нужно выключить телефон. Это предотвратит короткое замыкание или повреждение электронных компонентов. С помощью фонарика посмотрите внутрь разъема – часто там скапливается пыль, ворсинки или другие частицы.

Используйте зубочистку или пластиковую палочку. Осторожно поддевая, извлеките пыль или ворс, которые видны. На этом этапе не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.

Если есть сжатый воздух, направьте короткую струю воздуха в разъем, чтобы удалить остатки загрязнения. Не держите баллон вверх дном, чтобы не попала влага. После очистки вставьте кабель, чтобы проверить, стал ли он лучше "садиться" в гнездо.

Не используйте иглы, скрепки или другие металлические предметы, что может привести к короткому замыканию или повреждению контактов. Не лейте жидкость (даже спирт) прямо в разъем.

Если после очистки смартфон все равно не заряжается или кабель "болтается" в разъеме, возможно проблема глубже – износ или повреждение самого порта. В таком случае лучше обратиться в сервисный центр.

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