Как часто нужно перезагружать смартфон и почему: этих фактов не знали многие люди

Перезагрузка вашего смартфона примерно раз в неделю может быть полезной, чтобы "облегчить" его работу, однако это не строгое правило. Все зависит от того, как интенсивно вы пользуетесь устройством, какие приложения установлены и замечаете ли вы какие-то проблемы в работе.

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В то же время слишком частая перезагрузка без необходимости (например, несколько раз в день) может быть неудобной, поскольку многие приложения теряют временные данные. OBOZ.UA рассказывает, почему и когда перезагрузка может пойти на пользу.

Что происходит, когда перезагружаешь смартфон

Очистка оперативной памяти (RAM): приложения, даже после закрытия, могут оставлять фоновые процессы, которые нагружают память. Перезагрузка полностью очищает RAM.

Улучшение быстродействия: телефон начинает работать быстрее после перезагрузки, особенно если он долго не выключался.

Решение мелких сбоев и ошибок: если какие-то приложения зависают, не открываются или телефон ведет себя нестабильно – перезагрузка часто помогает.

Обновление системных процессов: некоторые обновления применяются только после перезапуска системы.

Уменьшение нагрева и энергопотребления: фоновые процессы могут сильно нагружать процессор. Перезагрузка прекращает многие из них.

Когда устройство обязательно нужно перезагружать:

– после загрузки обновлений ОС или системных приложений;

– если телефон стал заметно медленнее;

– если появляются ошибки или глюки;

– если не работает интернет, Bluetooth, GPS и тому подобное.

Отметим, что вместо перезагрузки можно попробовать вручную очистить кэш приложений, прекратить ненужные фоновые процессы и обновить ПО. Это частично заменит эффект перезагрузки, однако на это, очевидно, уйдет больше времени.

Многие современные смартфоны имеют функцию автоматической перезагрузки по расписанию. Ее можно настроить на ночь раз в неделю или две – это сделает процесс незаметным.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В последние годы интерес к кнопочным мобильным устройствам снова растет. Причины их возвращения вполне практичны: надежность, безопасность, автономность и даже психологический комфорт.

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