Как быстро зарядить телефон: советы, которые действительно действуют

Ситуация, когда телефон почти разряжен, а времени мало, знакома каждому. Особенно это ощутимо во время отключений света, в дороге или перед важной встречей. В сети легко найти советы о "правильной" зарядке, но действенные способы ускорить этот процесс встречаются значительно реже.

На самом деле не нужно устанавливать приложения или покупать специальные гаджеты. OBOZ.UA рассказывает, что достаточно нескольких простых действий, которые реально помогают зарядить смартфон быстрее.

Включите режим полета

Режим полета выключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Смартфон перестает постоянно искать сети и обновлять соединения, а следовательно – тратит меньше энергии. В результате почти весь заряд идет непосредственно на пополнение батареи. Даже 15–20 минут в этом режиме могут дать заметный прирост заряда.

Закройте фоновые приложения

Даже если вы не пользуетесь приложениями, многие из них продолжают работать в фоновом режиме. Они синхронизируют данные, отправляют уведомления и "поедают" энергию. Перед подключением к зарядке стоит закрыть все лишние приложения – это уменьшит нагрузку на систему и ускорит зарядку.

Заряжайте телефон от розетки

Зарядка от розетки значительно эффективнее, чем через USB-порт компьютера или павербанк с низкой мощностью. Розетка обеспечивает более высокий ток, благодаря чему аккумулятор наполняется быстрее. Если есть выбор: компьютер или розетка, всегда выбирайте второй вариант.

Пользуйтесь быстрой зарядкой, если она есть

Если смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, важно использовать совместимый зарядный адаптер и кабель. Именно от них зависит, будет ли работать технология на полную мощность. Быстрая зарядка позволяет за короткое время набрать значительный процент заряда, особенно на начальном этапе.

Не используйте телефон во время зарядки

Когда вы активно пользуетесь смартфоном во время зарядки, смотрите видео, играете или переписываетесь, часть энергии сразу расходуется. Из-за этого процесс зарядки замедляется, а иногда почти останавливается. Лучшее решение – оставить телефон в покое хотя бы на 20–30 минут.

