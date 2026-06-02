В сети показали все цвета iPhone 18 Pro: какой считают хитом

В сети появились первые детальные снимки макетов будущей линейки iPhone 18 Pro, которые демонстрируют дизайн и все цветовые решения будущих флагманов Apple еще до их официального релиза. Внешний вид задней панели новинок в целом остается неизменным и полностью соответствует стилистике предыдущего поколения iPhone 17 Pro.

Однако завоевать расположение пользователей технологический гигант на этот раз планирует именно благодаря кардинально обновленному набору эксклюзивных цветов корпуса. Главным потенциальным хитом будущей серии инсайдеры уже сейчас называют благородный глубокий оттенок, который имеет все шансы повторить невероятный успех прошлогоднего оранжевого варианта.

Как пишет Notebookcheck, эта утечка не только подогрела интерес поклонников бренда, но и четко очертила дизайнерские тренды, которые вскоре переймут другие производители смартфонов.

Какими будут iPhone 18 Pro

Обнародованные детальные фотографии прототипов свидетельствуют, что линейка iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будет представлена в четырех изысканных вариантах.

Каждый из них имеет свои особенности, ориентированные на разные вкусы аудитории:

(настоящий черный): Долгожданная модификация для фанатов классики. В отличие от компромиссных серых оттенков прошлых лет, Apple наконец возвращает полноценный, ультратемный черный цвет. Silver (серебристый): Традиционный и элегантный цвет, который полностью соответствует эстетике устройств прошлого поколения и подойдет сторонникам сдержанного стиля.

По данным инсайдеров, именно темно-вишневый цвет станет новым "лицом" маркетинговой кампании Apple, аналогично тому, как Cosmic Orange доминировал в прошлом году.

Технические ожидания и дата релиза

Презентация премиальных смартфонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ожидается уже в этом сентябре. Главным событием мероприятия должно стать не только классическая линейка, но и анонс первого складного смартфона компании – iPhone Ultra.

Что касается фронтальной панели новых "прошек", то пользователей ждет заметный апгрейд: вырез Dynamic Island станет компактнее на 25-35%. Среди других ключевых технических характеристик будущих устройств ожидается появление передовой основной камеры с переменной диафрагмой, сверхмощного процессора A20 Pro, изготовленного по 2-нанометровому техпроцессу, а также полностью обновленного интеллектуального помощника Siri, интерфейс которого недавно заметили на рендерах операционной системы iOS 27.

