К Земле приближаются два опасных астероида: когда они пролетят вблизи нашей планеты

В среду, 4 декабря, вблизи Земли пролетят два потенциально опасных астероида 447755 (2007JX2) и 2020XR. Первый приблизится к нашей планете на расстояние 5,5 млн км, а второй пролетит ближе – 2,2 млн км.

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Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Отмечается, что астероид 2007JX2 длиной 402,3 метра, то есть почти как Эмпайр-стейт-билдинг высотой.

Расстояние от него до Земли будет равно 5 532 113 км.

Второй астероид – 2020XR – имеет длину 387,7 метра. Его расстояние до планеты составит 2 209 287 км.

Оба объекта – 2007 JX2 и 2020 XR – возникли в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Сильная гравитация Юпитера может нарушить орбиты близлежащих астероидов и привести к тому, что они будут вытянуты из пояса на траекторию, пересекающую орбиту Земли. Кроме того, столкновения между астероидами могут выбросить их из пояса и потенциально направить во внутреннюю часть Солнечной системы.

Отметим, что в NASA астероиды считают "потенциально опасными объектами", если они приближаются к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а их размер превышает 150 метров.

К счастью, ни один из двух астероидов на самом деле не представляет никакой угрозы для нашей планеты, несмотря на их пугающую классификацию, передает Newsweek. NASA следит за каждым большим астероидом, который приближается к нашей планете хоть немного близко, чтобы убедиться, что он не несет опасность.

"Чем больше мы наблюдаем за астероидами, тем точнее наши расчеты для прогнозирования будущих сближений", – сказала Гретхен Бенедикс, астрогеолог из австралийского Университета Кертина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее астрономам удалось сделать прощальное фото астероида 2024 PT5, который два месяца висел в окрестностях нашей орбиты. С помощью двухметрового телескопа-близнеца ученые получили изображение улетающей от Земли мини-луны.

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