Астрономы сделали прощальное фото улетающей от Земли мини-луны

Астрономы сделали прощальное фото астероида 2024 PT5, который два месяца висел в окрестностях нашей орбиты. С помощью двухметрового телескопа-близнеца, ученые получили изображение улетающей от Земли минилуны.

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Околоземный астероид был захвачен гравитационным влиянием нашей планеты 29 сентября 2024 года. А уже 25 ноября вернуться в Солнечную систему, пишет Space.com.

С начала появления астероида 2024 года PT5 ученый Карлос де ла Фуэнте Маркос из Университета Комплутенсе де Мадрид исследовал "вторую луну" Земли. Ученый сразу сказал, что это "временный захват" космического камня гравитацией нашей планеты и вскоре он нас покинет.

Это предсказание сбылось в понедельник (25 ноября), когда 2024 PT5 покинул Землю, чтобы вернуться в поясе астероидов Арджуна. По словам ученых, этот вторичный пояс астероидов вращается вокруг Солнца по орбите, близкой к орбите Земли, на среднем расстоянии около 150 миллионов километров от центральной звезды Солнечной системы.

Маркос и его коллеги изучали минилуну с помощью двухметрового телескопа-близнеца (TTT), которым руководит Институт астрофизики Канарских островов (IAC) и расположен в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания. Это позволило команде совершить ряд открытий об астероиде. В частности, предположить, что его состав указывает на то, что он мог быть куском Луны.

По данным NASA, астероид 2024 года PT5 вернется 9 января 2025 года и приблизится к Земле еще ближе, чем в этот раз. Однако, путешествуя со скоростью примерно 3700 км/ч, космический камень будет двигаться слишком быстро, чтобы попасть в ловушку гравитации Земли и снова стать вторым спутником.

Третья встреча с этим небесным объектом состоится в 2055 году, говорят исследователи. "По последним данным захват также не произойдет", – сказал Маркос.

OBOZ.UA ранее писал, что астрономы раскрыли тайны "второго месяца" Земли.

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