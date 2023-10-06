Исследователи показали шаманку, которая 4000 лет назад жила в Полтавской области: она подозрительно напоминает модель из видеоигр. Фото

Видеоигры часто критикуют за распространение недостоверных представлений об истории. Но иногда находки археологов оказываются удивительно похожи на то, что создает фантазия художников в подобных проектах. Именно такой оказалась шаманка времен ранней бронзы, захоронение которой нашли на Полтавщине и вид которой реконструировали по останкам и предметам, которые лежали рядом с ними.

О шаманке подробно рассказали в Центре охраны и исследований памятников археологии – именно на его сайте опубликована 3D модель женщины с рассказом о найденных вместе с ней предметах. Она жила 4000 лет назад, а ее захоронение нашли в 2007 году вблизи города Гребенка в Лубенском районе.

Это была невысокая, физически сильная женщина ростом примерно 154-158 см. Умерла она в возрасте 25-30 лет и была похоронена под останками кургана, а вместе с ней в могилу положили немало ритуальных предметов. Исследователи, изучившие могилу, отнесли женщину к высокой социальной касте, как для катакомбных племен того времени – она была служительницей культа, вероятно практиковала шаманизм и знахарство. Вход в ее погребальную камеру был закрыт деревянным колесом – довольно редким и ценным по тем временам предметом, который символизировал переход между миром живых и мертвых и размещался только в могилах очень уважаемых людей.

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В ожерелье, которое имела при себе покойница, археологи насчитали 27 простых бусин и 1 костяную, что соответствует количеству дней в лунном календаре того времени. А еще к нему был добавлен человеческий зуб со следами редкого в то время заболевания – кариеса. Это может свидетельствовать о том, что женщина занималась стоматологическими практиками и не без успеха. Ученые предполагают, что вырванные зубы тогдашние шаманы оставляли себе в знак того, что смогли лишить человека сильной боли, удалив ему больной орган.

Положение тела покойной указывает на то, что ее могли похоронить, когда на костях уже не было плоти. Об этом, в частности, свидетельствует несколько отличающаяся от типичной для того времени погребальная поза. Это позволяет предположить, что ритуал местных племен, проводившийся над покойниками, мог в чем-то напоминать небесное захоронение Тибета. Тело усопшего оставляли на открытой местности, чтобы мясо могли съесть животные и птицы, а после этого голый скелет клали в могилу. Согласно тогдашним верованиям именно в костях находится душа человека, поэтому умершего нужно освободить от плоти, чтобы она могла отправиться в потусторонний мир.

На то, что покойница практиковала магию, указывает также и положение горшка, который похоронили вместе с ней. Сосуд поставили в ногах, что очень нетипично для могил того времени. Более того, горшок оставили в перевернутом положении. Этнографы указывают, что так горшки клали в могилы ведьм и колдунов.

Но наиболее красноречивыми артефактами из захоронения шаманки стали останки бубна, гадальной кости, палки-каталки и других лежавших рядом с ней инструментов. Внутри музыкального инструмента археологи нашли следы ароматических веществ, которые могли использоваться для окуривания или обладать психотропными свойствами и использоваться шаманами для вхождения в транс.

Ученые Центра охраны и исследований памятников археологии создали реконструкцию образа шаманки для проекта "ViRтуальность забытых предков: иммерсивный мир шаманского захоронения бронзового века". Кроме захоронения шаманки, археологи воспроизвели в нем другие находки из почти уничтоженного кургана, который исследовали в 2007 году. В частности, еще трех человек, чьи могилы нашли рядом с ней.

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