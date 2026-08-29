iPhone против Samsung: какой смартфон прослужит дольше и на что следует обратить внимание

Покупая новый смартфон, пользователи рассчитывают не только на несколько лет комфортного пользования гаджетом. Покупателей интересует ремонтопригодность и надежность мобильного устройства.

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Часто в борьбе за звание самого надежного смартфона сходятся гаджеты от американской компании Apple и корейской Samsung. OBOZ.UA выяснял, какой смартфон прослужит дольше и на что следует обратить внимание.

Программная поддержка

Часто большинство покупателей обращают внимание не только на технические характеристики и качество фотосъемки, но и на то, сколько лет устройство сможет работать без сбоев.

Что касается обновления программного обеспечения, то еще несколько лет назад превосходство Apple в вопросе обновлений ПО было абсолютным. Купертиновцы традиционно снабжают свои устройства свежими версиями iOS в течение 7 лет, а патчи безопасности на отдельные модели приходят еще дольше. Это позволяет старым iPhone сохранять совместимость с приложениями и оставаться защищенными.

Однако корейцы за последнее время сделали серьезный рывок. Новые флагманы серии Samsung Galaxy S теперь получают до семи лет обновлений Android и патчей безопасности, что формально уравнивает их с iPhone.

Тем не менее, разница заключается в процессе доставки обновлений. Apple самостоятельно разрабатывает iOS и одновременно выпускает обновления для всех совместимых моделей по всему миру.

В экосистеме Android новые версии системы сначала получают устройства Google, после чего Samsung требуется несколько месяцев на адаптацию Android под свою фирменную оболочку One UI.

Скорость работы и запас производительности

Срок службы напрямую зависит от того, насколько быстро работает устройство спустя годы. Фирменные чипсеты Apple традиционно обладают высоким запасом мощности.

К примеру, линейка iPhone 11 получит поддержку новейшей iOS 27, несмотря на то, что с момента ее релиза прошло уже семь лет. При этом производительность этих смартфонов до сих пор остается на уровне большинства новых Android-устройств среднего сегмента.

iPhone выгоднее перепродавать

Для тех, кто планирует продать смартфон через несколько лет, важным фактором остается сохранение стоимости. Эксперты отмечают, что iPhone существенно меньше теряют в цене со временем.

Данные исследования SellCell показывают, что за один и тот же период времени iPhone 16 потерял 35,4% от первоначальной цены, а стоимость Samsung Galaxy S25 снизилась на 46,6%.

Подтверждением высокой спроса на гаджеты Apple стали рекордные продажи серии iPhone 17 после старта в сентябре 2025 года. Базовая модель оставалась в дефиците на протяжении нескольких месяцев.

Ремонтопригодность и доступность сервиса

Долговечность определяется не только прочностью корпуса и поддержкой ПО, но и доступностью ремонта. Со временем аккумулятор любого смартфона изнашивается, и через 3 года активного использования его приходится менять.

Apple выигрывает за счет развитой сети фирменных магазинов и авторизованных сервисных центров. Владельцы iPhone во многих странах могут быстро записаться на диагностику и получить отремонтированный гаджет уже на следующий день.

Samsung предлагает аналогичные гарантийные программы, однако уровень сервиса сильнее зависит от региона. В ряде случаев пользователям приходится отправлять смартфон в сервисный центр по почте, что затягивает ремонт.

Кто побеждать в борьбе за долговечность

Современные флагманы как Samsung, так и Apple способны без проблем прослужить от 5 до 7 лет и более. Однако благодаря стабильно высокой скорости работы даже спустя годы, синхронному выходу обновлений iOS, развитому сервису и более высокой перепродажной стоимости, Apple все еще сохраняет небольшое преимущество в вопросе долговечности.

Напомним, в ходе эксплуатации любой аккумулятор неизбежно теряет первоначальную емкость. В результате смартфон начинает разряжаться быстрее, а время его работы от одного заряда сокращается. Чтобы вовремя заметить проблемы с питанием, стоит время от времени отслеживать состояние батареи.

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