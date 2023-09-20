iPhone начал резко терять заряд батареи после установки iOS 17: почему так происходит

Корпорация Apple не успела выпустить обновление до 17 версии операционной системы iOS для своих смартфонов и планшетов, а пользователи уже жалуются на ее значительный недостаток. Те, кто успел установить систему на свой гаджет, указывают, что она быстро разряжает батарею.

OBOZREVATEL попытался выяснить, в чем проблема с iOS 17? А также планирует ли Apple как-то специально ее решать и можно ли что-нибудь сделать прямо сейчас?

Что случилось

На самом деле, жалобы на быстрое истощение батареи типичны для пользователей "яблочных" гаджетов. Обычно после столь большого обновления iPhone в первые несколько дней эта проблема повсеместна, но впоследствии все приходит в норму.

Но в этом году обновленная операционка разряжает телефоны быстрее, чем любая другая со времен iOS 14. Замеры показывают, как быстро на разных моделях iPhone стала садиться батарея:

Видео дня

iPhone SE 2020 – на 9%;

iPhone 11 – на 5%;

iPhone 12 – на 5%;

iPhone 13 – на 11%;

iPhone XR – на 21%.

В чем причина проблемы

Непосредственной причиной более быстрого разряда батареи является то, что Spotlight приходится переиндексировать все файлы на iPhone. Эта важная база данных ускоряет получение пользователями результатов поиска с помощью смартфона. Переиндексация обычно длится несколько дней и может быстрее разряжать батарею и замедлять работу устройства в целом. Как только процесс будет завершен, проблема должна исчезнуть сама собой. Владельцам iPhone просто советуют запастись терпением.

Если же через неделю после обновления проблема не исчезнет, Apple рекомендует обратиться в службу поддержки. Специальных мер по решению этой проблемы компания принимать не планирует.

Еще одной причиной более быстрого разряда батареи могут являться особенности совместимости операционной системы со старыми моделями iPhone. Речь идет не о так называемом "запланированном старении". Дело в добавлении и развитии новых функций в программное обеспечение – они всегда требуют большей вычислительной мощности. Это в свою очередь сильнее бьет по батарее, поскольку процессор работает дольше.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, какими обновлениями может похвастаться iOS 17.

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