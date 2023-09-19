iOS 17 уже доступна для владельцев iPhone: какие нововведения

Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17, которая доступна как бесплатное обновление программного обеспечения гаджетов. Она делает использование iPhone более личным благодаря обновлению различных приложений.

Компания отметила, что установить iOS 17 можно будет на iPhone XS и новее. Это касается и iPad Pro второго поколения, iPad Pro, iPad Pro 11 первого поколения, iPad Air третьего поколения, iPad шестого поколения и iPad mini пятого поколения.

Как обновить систему

Чтобы обновить операционную систему, необходимо перейти в "Настройки", выбрать "Основные", а затем нажать на "Обновление П3".

Входящие звонки

Видео дня

Благодаря обновлению самые важные звонки будут еще больше выделяться. Вы сможете создать персональный плакат контакта, который будет отображаться во время входящего вызова. Плакат может содержать фотографию или Memoji, шрифт и цвет фона можно также настроить.

FaceTime

Пользователи могут оставлять видео- или аудиосообщения на FaceTime даже тогда, когда абонент недоступен. FaceTime можно также подключить к Apple TV 4K.

StandBy

Это новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии, когда iPhone заряжается. Интерфейс можно настроить, например, чтобы отображались часы, календарь, фотографии или прогноз погоды.

NameDrop

NameDrop позволяет пользователям легко обмениваться контактной информацией, приблизив свои iPhone друг к другу. Также можно запускать SharePlay, чтобы слушать музыку, смотреть фильм или играть в игры, находясь поблизости.

Live Voicemail

Функция Live Voicemail обеспечивает на экране расшифровку голосового сообщения в режиме реального времени. Ответить на звонок можно, пока абонент оставляет свое сообщение.

Автоисправление

Автоматические исправления могут исправлять больше типов грамматических ошибок, а обновленный дизайн лучше поддерживает ввод, временно подчеркивая исправленные слова и позволяя пользователям возвращаться назад одним касанием. Встроенный интеллектуальный текст помогает быстро заканчивать предложение.

iMessage

Новое меню обеспечивает легкий доступ ко всем приложениям iMessage. Пользователи теперь имеют еще один способ настроить свои сообщения с помощью совершенно новой функции наклеек, которая позволяет создавать живые наклейки с фото.

Дополнительные функции:

Safari. Частный просмотр теперь блокируется, когда он не используется и имеет лучшую защиту от трекеров и людей, которые могут получить доступ к телефону.

Пароли и ключи доступа. Пользователи могут делиться паролями с группой доверенных контактов. Обмен осуществляется через iCloud Keychain и имеет сквозное шифрование.

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