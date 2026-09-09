iPhone 18 Pro и Pro Max показали миру: Apple задерживает базовую модель

Компания Apple проводит традиционную осеннюю презентацию под руководством нового генерального директора Джона Тернуса. На сентябрьском мероприятии представлены iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и инновационный гибкий смартфон.

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Релиз стандартного iPhone 18, а также моделей Air и 18e перенесли на весну следующего года. Таким образом, Apple разделила линейку, вынуждая желающих обновить гаджет этой осенью выбирать более дорогие устройства.

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Изменения в габаритах и визуальные обновления Pro-серии

Обе флагманские версии сохранили привычные диагонали экранов – 6,3 и 6,9 дюйма. В то же время корпуса новых Pro-моделей стали немного толще и тяжелее по сравнению с предыдущим поколением. Увеличение толщины до 9 миллиметров обусловлено установкой аккумуляторов большей емкости и новой системы охлаждения с испарительной камерой.

Разработчики также поработали над задним стеклом, уменьшив визуальную разницу между стеклянной панелью и алюминиевой рамкой. Обновленная палитра цветов включает серебристый, светло-голубой и новый фирменный цвет "темная вишня", тогда как классический черный вариант ушел в прошлое.

Максимальные габариты и автономность модели Pro Max

Топовая модель iPhone 18 Pro Max получила самые заметные конструктивные и технологические обновления среди всей линейки. Устройство сохранило 6,9-дюймовый дисплей, но получило заметно более массивный блок камер, толщина которого увеличилась почти до 13,8 мм для размещения новейшей системы линз и переменной диафрагмы.

Кроме того, благодаря отсутствию физического лотка для SIM-карты в американских версиях, инженерам удалось установить рекордный аккумулятор емкостью 5 567 мАч. В сочетании с 2-нанометровым чипом это обеспечило модели Pro Max абсолютный рекорд автономности за всю историю смартфонов Apple, хотя и привело к увеличению общего веса гаджета.

Трансформация выреза Dynamic Island и технологии экрана

Несмотря на многочисленные слухи, компания пока не стала полностью скрывать датчики Face ID под поверхностью дисплея. Эту технологию отложили для будущих поколений, однако сам вырез Dynamic Island стал заметно компактнее. Его ширина уменьшилась примерно на треть, что освободило больше полезной площади экрана.

Сами дисплеи изготовлены по обновленной технологии LTPO+, которая обеспечивает еще более высокий уровень энергоэффективности. Это позволяет дополнительно экономить заряд батареи при отображении статического контента.

Революционные изменения в возможностях фотографии

Главный модуль камеры в версиях Pro впервые получил переменную диафрагму. Это дает пользователям возможность вручную регулировать количество света, попадающего на матрицу, и лучше контролировать глубину резкости. Также инженеры использовали новые трехслойные сенсоры от Samsung с улучшенным динамическим диапазоном.

Кроме того, компания обновила телеобъектив, сделав его более широким для качественной съемки в условиях недостаточного освещения. Премиальные модели также адаптированы для работы со специальным телеконвертером, увеличивающим оптический зум.

Переход на 2-нанометровые чипы A20 Pro и новые компоненты

В основу новых флагманов положен новейший процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу TSMC. Благодаря высокой плотности транзисторов новый чип стал на 18% быстрее и на 30% энергоэффективнее своего предшественника.

Особенностью A20 Pro стало использование новой технологии компоновки, при которой оперативная память интегрирована непосредственно на один кристалл с процессором. Это значительно ускорило обработку алгоритмов искусственного интеллекта Apple Intelligence и уменьшило физические размеры платформы.

Спутниковая связь и новые сетевые возможности

Модели iPhone 18 Pro получили собственные модемы C2 нового поколения с поддержкой приватного режима локации. Главным нововведением стала поддержка спутниковой связи 5G по стандарту NR-NTN, что позволяет использовать спутники для полноценного доступа к сети Интернет.

Благодаря этому пользователи смогут оставаться на связи даже в самых отдаленных уголках планеты. Apple также открыла доступ к спутниковому каналу для сторонних приложений.

Благодаря увеличению емкости аккумуляторов и энергоэффективному процессору новые Pro-модели продемонстрировали рекордные показатели автономности. В то же время произошло существенное подорожание устройств – стартовая цена выросла на 150–300 долларов из-за повышения стоимости компонентов и оперативной памяти.

OBOZ.UA ранее показывал, какие цвета iPhone 18 Pro будут доступны в продаже.

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