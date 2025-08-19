iPhone 17e получит новый дизайн: о каких изменениях говорят инсайдеры

Компания Apple, как всегда, держит интригу, но инсайдеры уже готовы приоткрыть завесу тайны над одной из новинок. За кулисами индустрии распространяются слухи о смартфоне, который может кардинально изменить представление о бюджетных моделях.

Видео дня

Инсайдеры, специализирующиеся на утечках информации о продукции Apple, поделились новыми данными относительно будущего iPhone 17e. Этот смартфон, как утверждают источники, получит значительные обновления, включая новый дизайн и ряд технических усовершенствований.

Эти изменения могут существенно отличить его от предыдущих моделей и сделать еще более привлекательным для пользователей. Информация, поступающая из цепочек поставок, позволяет составить представление о том, чего ожидать от этого устройства. Это свидетельствует, что Apple продолжает внедрять инновации даже в более бюджетные модели, пишет MacRumors.com.

Согласно заявлению инсайдера Digital Chat Station, что известен своей точностью прогнозов, будущий iPhone 17e получит новый промышленный дизайн, который будет отличаться от текущих моделей. Также в устройстве появится функция Dynamic Island. В отличие от него, предыдущая модель, iPhone 16e, все еще будет иметь традиционный вырез в верхней части дисплея, подобный iPhone 13 и iPhone 14.

Ожидается, что iPhone 17e будет оснащен чипом A19, что значительно повысит его производительность по сравнению с чипом A18, который, по слухам, будет в iPhone 16e. Это обновление процессора позволит устройству быстрее и эффективнее выполнять задачи.

Хотя дизайн и процессор обновятся, некоторые характеристики, вероятно, останутся неизменными. Инсайдер утверждает, что iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Камеры также останутся такими же, как в предыдущей модели: 12-мегапиксельная фронтальная камера с функцией Face ID и 48-мегапиксельная основная.

Ожидается, что дизайн iPhone 17e будет вдохновлен внешним видом iPhone 15, который получил Dynamic Island и более закругленные рамки. Таким образом, новый бюджетный смартфон Apple может унаследовать ключевые элементы дизайна от флагманской модели предыдущего поколения. По словам инсайдеров, главным преимуществом устройства будет оставаться его доступная цена.

OBOZ.UA ранее писал, что в Apple могут отказаться от стандартной модели iPhone 18.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.