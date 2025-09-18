iOS 26: новые функции, которые вы могли не заметить

Обновление iOS 26 от Apple принесло не только кардинальное изменение дизайна с эстетикой Liquid Glass, но и ряд новых функций, которые могут остаться незамеченными. Эти скрытые возможности упрощают повседневное использование iPhone, добавляя удобства и интерактивности.

От быстрого создания напоминаний до использования AirPods в качестве микрофона для видео — iOS 26 предлагает инструменты, которые экономят время и добавляют индивидуальности каждому устройству.

В TechRadar выделили пять самых интересных скрытых функций, которые стоит попробовать после обновления.

Быстрое создание напоминаний

iOS 26 позволяет быстро добавлять напоминания прямо с экрана блокировки или Центра управления, что значительно упрощает организацию дел. Чтобы настроить эту функцию на экране блокировки, удерживайте палец на экране, нажмите "Настроить" или "+" для создания нового экрана, а затем выберите опцию "Напоминания" в нижнем левом или правом углу. После этого вы сможете одним касанием добавлять напоминания в приложение "Напоминания". Для Центра управления удерживайте пустое место, нажмите "Добавить элемент управления" и выберите "Напоминания". Эта функция идеально подходит для тех, кто хочет быстро фиксировать задачи без лишних шагов. Попробуйте, и вы оцените, насколько это удобно.

Длительность отложения будильника

Ранее iPhone фиксировал продолжительность отсрочки будильника на девяти минутах, но iOS 26 наконец позволяет это изменить. В приложении "Часы" создайте новый будильник или откройте существующий для редактирования, и вы увидите опцию "Длительность отсрочки". Теперь можно установить любое время от 1 до 15 минут, что позволяет адаптировать будильник к вашему графику. Эта функция особенно полезна для тех, кто хочет гибкости в утренних ритуалах. Например, вы можете установить более короткую отсрочку для рабочих дней и более длинную для выходных. Это небольшое изменение делает будильник значительно практичнее.

Создание опросов в Messages

iOS 26 добавляет интерактивные опросы в приложение Messages, что упрощает принятие групповых решений. В чате нажмите кнопку "+" возле поля ввода текста, выберите "Опрос" и добавьте нужные варианты. После ввода сообщения и отправки опроса участники чата смогут голосовать, а результаты будут отображаться в реальном времени. Это идеальный способ быстро решить, куда пойти на ужин или какой фильм посмотреть с друзьями. Функция экономит время и уменьшает хаос в групповых чатах. Попробуйте создать опрос, и вы забудете о долгих дискуссиях

Использование AirPods как микрофона для видео

Теперь AirPods можно использовать как внешний микрофон при записи видео, что обеспечивает более качественный звук. В приложении "Настройки" выберите ваши AirPods, перейдите к "Camera Remote" и настройте действие для однократного или длительного нажатия. После однократной настройки откройте приложение "Камера", выберите режим видео, откройте Центр управления, нажмите "Camera Controls" и выберите AirPods в качестве источника звука. Вы также можете выбрать режимы микрофона, такие как Voice Isolation или Wide Spectrum. Эта функция идеально подходит для влогов или интервью, где нужен чёткий звук без дополнительного оборудования. Просто нажмите на стебель AirPods, чтобы начать запись

3D-эффект для обоев экрана блокировки

iOS 26 позволяет добавить 3D-эффект к любой фотографии, делая ее динамической обоями экрана блокировки. В приложении "Фотографии" нажмите кнопку "Spatial Scene" в верхнем правом углу изображения, чтобы создать эффект глубины. Для экрана блокировки создайте новые обои, выберите фото и активируйте "Spatial Scene" в редакторе. Изображение будет реагировать на движения вашего iPhone, создавая иллюзию трехмерности. К сожалению, эта опция может не работать для уже созданных обоев, поэтому, возможно, придется воспроизвести экран блокировки вручную. Эта функция добавляет вашим обоям живости и индивидуальности.

