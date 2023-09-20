iOS 17 наконец-то предлагает новые мелодии для iPhone: как настроить

Фирменный рингтон iPhone стал неизменной классикой. Однако часто случались ситуации, когда при включении классического рингтона все обладатели айфонов в радиусе звучания бросались проверять свои гаджеты. Подобные случаи теперь в прошлом, обещают в Apple.

Последнее обновление iOS 17 от Apple предлагает 24 новых мелодий в udpate, а также 12 новых текстовых тонов. Детали докладывает Daily Mail.

Как настроить новый рингтон

Прежде всего убедитесь, что ваш iPhone обновлен до iOS 17.

Далее следуем инструкции, открываем:

"Настройки" (Settings app);

"Общие" (General);

"Обновление ПО" (Software Update). Если iOS 17.0 не указан, вам нужно обновить операционную систему.

Видео дня

После завершения обновления вы сможете найти новые мелодии звонка, открыв приложение "Настройки" (Settings app), а затем "Звуки и текстовые тона" (Sounds & Haptics).

Нажмите Ringtone, чтобы просмотреть список из 24 новых мелодий.

Apple также предлагает некоторые обновления.

Check In

Благодаря новой функции вы будете автоматически получать уведомления, когда член семьи, друг или другой выбранный контакт безопасно доберется до места назначения.

Голосовая почта в реальном времени

Apple возвращает это с функцией Live Voicemail, которая транскрибирует сообщение в реальном времени и позволяет принять звонок. Благодаря мощности Neural Engine, транскрипция голосовой почты в реальном времени обрабатывается на устройстве и остается полностью конфиденциальной. Звонки, определенные операторами как спам, будут мгновенно отклоняться

NameDrop

Теперь вам не придется вручную вводить контактные данные на iPhone. Обновление включает возможность делиться своими контактными данными, просто приблизив свой iPhone к другому. Также пользователи могут делиться содержимым или запускать SharePlay, чтобы слушать музыку, смотреть фильм или играть в игры, находясь вблизи гаджетов iPhone.

Режим ожидания

Новая функция в iOS 17 под названием StandBy транскрибирует сообщение в режиме реального времени и позволяет принять звонок.

Screen Distance

Инструмент Screen Time имеет новую функцию под названием Screen Distance, которая известит, если вы держите iPhone слишком близко к лицу.

Улучшение автоисправления

Автоисправление получает комплексное обновление для улучшения точности и качества. Autocorrect improvements на уровне предложений поможет исправить больше типов грамматических ошибок.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал обо всех функциях iOS 17, которые уже доступны для владельцев iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.