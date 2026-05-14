Instagram запустил новый сервис Instants: для чего предназначен

Instagram официально представил новый сервис Instants, который ориентирован на быстрый обмен "живыми" фотографиями без фильтров и редактирования. Новинка стала доступной пользователям во всем мире 13 мая 2026 года.

Разработчики позиционируют Instants как способ вернуть более естественное и непринужденное общение между друзьями. Фото в сервисе исчезают после просмотра, однако временно сохраняются в частном архиве пользователя. Кроме того, компания уже тестирует отдельное приложение Instants для еще более быстрого запуска камеры и обмена снимками.

Что такое Instants и как работает новый сервис

Instants интегрирован непосредственно в сообщения Instagram и расположен в нижнем правом углу входящих сообщений. Пользователь может мгновенно сделать фото, добавить короткую подпись и отправить его близким друзьям или взаимным подписчикам.

Главная особенность сервиса – отсутствие сложного редактирования. Платформа делает ставку именно на спонтанность и "неидеальные" моменты из повседневной жизни. После просмотра фото автоматически исчезает из чатов, но остается доступным в частном архиве автора в течение года.

В сервисе также появились дополнительные функции:

возможность быстро отменить отправку фото;

создание подборок Instants для Stories;

реакции и ответы прямо в личных сообщениях;

временное скрытие Instants через функцию Snooze.

Отдельное приложение и усиленная защита пользователей

Instagram также начал тестировать отдельное мобильное приложение Instants в некоторых странах. Оно обеспечивает более быстрый доступ к камере без необходимости открывать основное приложение Instagram. Войти в сервис можно с помощью уже существующего аккаунта Instagram, а все фото синхронизируются между двумя платформами.

Отдельное внимание компания уделила безопасности пользователей. Для подростковых аккаунтов автоматически действуют ограничения Teen Accounts и родительский контроль.

Среди ключевых функций – ночной режим с блокировкой уведомлений, дневные лимиты использования и сообщения родителям об установке приложения.

В компании также отметили, что Instants не позволяет делать скриншоты или запись экрана фото, а все материалы будут проверяться в соответствии с правилами сообщества. Пользователи могут блокировать, ограничивать или скрывать контент от отдельных людей так же как и в основном Instagram.

Сейчас функция Instants уже доступна глобально внутри Instagram, а отдельное приложение запускают только в отдельных странах на iOS и Android.

