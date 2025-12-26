Google разрешил исправить 'ошибки юности' в адресах электронной почты в Gmail: как это будет работать

Компания Google запускает долгожданную функцию, которая позволит пользователям менять свой основной адрес электронной почты @gmail.com без потери данных учетной записи. Ранее смена адреса была доступна только для сторонних почтовых сервисов, привязанных к Google.

Об этом говорится на странице поддержки компании, которая пока доступна только на языке хинди. Google пишет, что процесс "разворачивается постепенно для всех пользователей".

"Адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью Google — это адрес, который вы используете для входа в службы Google. Он помогает вам и другим идентифицировать вашу учетную запись. При желании вы можете изменить адрес учетной записи Google, который заканчивается на gmail.com, на новый адрес электронной почты, который заканчивается на gmail.com", – объясняет компания.

Как будет работать нововведение

После смены адреса электронной почты сохранятся все ваши данные: письма, контакты, файлы на диске и фотографии остаются в том же аккаунте.

Старый "неудачный" адрес автоматически превратится в псевдоним. Это означает, что вы будете получать электронные письма как на старый, так и на новый электронные адреса. А также сможете использовать старый или новый адрес электронной почты для входа в сервисы Google такие как Gmail, Карты, YouTube, Google Play или Диск.

Лимиты и ограничения

Менять адрес можно не чаще одного раза в 12 месяцев, в общем для одного аккаунта доступно до трех изменений, то есть вы можете иметь максимум 4 разных адреса за все время.

После изменения новый адрес нельзя удалять или повторно менять в течение года.

Ваше старое имя пользователя остается зарезервированным за вами и никто другой не сможет зарегистрировать почту с вашим прежним логином.

Как изменить адрес

Чтобы проверить доступность функции в вашем регионе, перейдите в "Моя учетная запись" Google.

Далее выберите раздел "Личная информация".

Нажмите на "Электронная почта", а затем — "Электронный адрес учетной записи Google".

Если функция доступна для вашего аккаунта, рядом с адресом появится кнопка "Редактировать".

