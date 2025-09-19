Google добавляет чатбот Gemini в поисковик Chrome: как это будет работать

Американская техкомпания Google объявила, что добавляет своего ИИ-агента Gemini в браузер Chrome. Новая услуга станет доступной для пользователей без всякой оплаты.

Об этом сообщает CNBC. Отмечается, что Google интегрирует Gemini в Chrome для компьютеров Mac, Windows, а также мобильных устройств.

Для того чтобы пользователи могли обращаться к Gemini прямо из браузера, в приложении Chrome появился специальный режим AI Mode в адресной строке.

ИИ-чатбот поможет получать объяснения сложной информации во время просмотра веб-страницы, может объяснять сложные тексты, работать с разными вкладками, вспоминать сайты из истории просмотров.

Новый Gemini в Chrome также глубже интегрируется с такими приложениями, как календарь и карты Google и YouTube, поэтому пользователи смогут получать доступ к этим сервисам, не переходя на другую веб-страницу.

Кроме этого, Gemini будет помогать выявлять мошеннические сайты и опасные ссылки, блокировать навязчивые запросы от ресурсов и позволять быстро менять скомпрометированные пароли.

В будущем чат-бот сможет выполнять и автоматические действия от имени пользователя – например, бронирование или заказ онлайн, но с обязательным подтверждением.

Доступность новой версии Chrome с Gemini

Сейчас Gemini англоязычный и стал доступным для пользователей Windows и Mac в США. Впоследствии интеграцию распространят на мобильные версии Chrome для Android и iOS.

В ближайшие недели Gemini также будет доступен пользователям пакета "облачных" инструментов Google Workspace.

Точного времени развертывания Gemini в браузере Chrome в других странах и на других языках пока не указывают, отмечая лишь, что функции постепенно станут доступны "в ближайшее время".

В то же время само приложение Gemini уже работает в Украине и поддерживает украинский язык, поэтому пользователи могут тестировать ИИ-ассистента вне браузера.

Как сообщал OBOZ.UA, Google сейчас активно развивает ИИ-проект Gemini. Он уже поставляется на собственных смартфонах компании и устанавливается с обновлениями операционных системы Android, а недавно вышло приложение и для iPhone.

