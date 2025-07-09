Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино в среду, 9 июля, заявила, что решила покинуть должность, которую она занимала два года. Это произошло на фоне скандала с чат-ботом Grok, который был разработан компанией xAI Илона Маска и в последние дни "отметился" антисемитскими заявлениями.

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О своем решении Яккарино написала в Х. В своем посте она не упоминала Grok и отметила, что гордится командой X.

"Исторический поворот в бизнесе, которого мы достигли вместе, был просто впечатляющим. Мы начали с критически важной работы на ранних этапах, необходимой для того, чтобы сделать приоритетом безопасность наших пользователей, особенно детей, и восстановить доверие рекламодателей. Эта команда неустанно работала над такими революционными инновациями, как Community Notes, а затем и X Money, чтобы привлечь на платформу наиболее знаковые голоса и контент. Лучшее еще впереди, ведь X открывает новую главу с xAI", – отметила Яккарино.

Сам Маск в комментариях поблагодарил за ее вклад и развитие Х.

Отметим, что увольнение Яккарино также произошло через несколько месяцев после того, как Илон Маск продал X компании xAI, которая занимается искусственным интеллектом. Этот шаг формально объединил две компании, которые уже были тесно связаны между собой, но поднял вопрос о роли Яккарино в новой компании в будущем, пишет CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект от Илона Маска снова оказался в центре скандала. Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, прославлял Адольфа Гитлера и использовал антисемитские штампы в соцсети X.

Инцидент произошел накануне запуска новой версии Grok 4. Чат-бот написал, что Гитлер мог бы "справиться с такой мерзкой ненавистью к белым". Он также распространял стереотипы касательно евреев, в частности описывал их как людей с "бородами [и] замыслами".

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