Где скрывается девятая планета Солнечной системы и почему ее так сложно найти: аргументы ученых

Долгие годы считалось, что в Солнечной системе – космическом доме нашей Земли – находится 9 планет. Но все изменилось 24 августа 2006, когда Международный астрономический союз исключил из этого числа Плутон. Он был официально признан карликовой планетой и приравнен к Эриде и Церере. Споры по этому поводу продолжаются до сих пор. Так же и о том, существует ли в Солнечной системе другая девятая планета, которую астрономы до сих пор не могут точно увидеть?

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Что знает об этом современная наука, рассказало издание The Conversation. Оказывается, чем больше мы получаем разгадок, тем больше загадок возникает.

Почему Плутон – не планета?

"Понижение" в статусе самой отдаленной планеты Солнечной системы произошло после открытия Эриды – транснептунового объекта, который тоже находится на краю нашей планетной системы и имеет сопоставимые размеры и массу. Тогда астрономы пришли к выводу, что открытие схожих объектов станет все более всераспространенным явлением по мере того, как будет расти мощность телескопов. Так в итоге и случилось. В Солнечной системе на сегодняшний день уже известно пять карликовых планет.

Это вынудило ученых уточнить критерии, по которым космическое тело может быть признано планетой. Они сошлись на трех:

объект должен обращаться вокруг звезды (в нашей Солнечной системе это Солнце);

он должен быть достаточно большим, чтобы сила тяготения придала ему сферическую форму;

он также должен быть достаточно велик, чтобы его собственная гравитация уничтожила любые другие объекты аналогичного размера вблизи его орбиты.

Плутон не отвечает третьему критерию. В частности, некоторые исследователи рассматривают его и его крупнейший спутник Харон как двойную планету. Кроме того, он вращается в поясе Койпера – области, достаточно плотно "населенной" небесными телами.

Может ли существовать другая девятая планета?

Законы физики – вещь достаточно строгая, и их можно описать математическими формулами. Но открытия новых отдаленных карликовых планет продемонстрировали астрономам, что в расчетах орбит этих объектов не все совпадает.

Сложное моделирование на суперкомпьютерах позволяет вычислять гравитационные взаимодействия даже в такой сложной среде, как наша Солнечная система. И в 2016 году проведя моделирование карликовых планет и их траекторий астрономы Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун пришли к выводу, что математически в рамках системы должна существовать до сих пор неоткрытая девятая планета.

Расчеты показали, что она должна иметь массу примерно в десять раз больше массы Земли. А расчетное расстояние до нее составляет 90 млрд км от Солнца, что примерно в 15 раз дальше, чем Плутон. Некоторые ученые относятся к такой гипотезе скептически, но некоторым она кажется перспективной, и они ищут этот загадочный объект.

С точки зрения обывателя кажется, что ничего сложного в этом нет – достаточно просто направить мощный телескоп в соответствующий сектор неба. Если мы можем видеть галактики на расстоянии миллиардов световых лет, разве мы не сможем обнаружить девятую планету в нашей Солнечной системе?

На самом деле задачу усложняет то, что планеты не светятся сами по себе, только отражают свет звезд и отсутствие светового излучения усложняет их поиски. Так, по самым оптимистичным оценкам, потенциальная девятая планета находится на грани глубины, которую способны разглядеть самые большие телескопы Земли. И планета эта должна быть в 600 раз тусклее Плутона.

Другая проблема состоит в том, что мы точно не знаем, где искать. Наша Солнечная система действительно велика, и чтобы исследовать этот ее участок, где может вращаться потенциальная девятая планета, понадобится немало времени. Еще больше усложняет ситуацию то, что ежегодно есть только небольшое окно, в течение которого условия подходят для этого поиска.

Ученые сейчас опираются на результаты работы группы исследователей, работавших на Атакамском космологическом телескопе (это радиотелескоп миллиметрового диапазона). В 2021 году они опубликовала статью, которая хоть и не смогла подтвердить существование девятой планеты, однако определила десяток кандидатов для дальнейшего наблюдения. Возможно, правду мы узнаем уже через несколько лет. Но для этого еще предстоит сделать немало научной работы.

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