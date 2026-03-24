Функция iPhone и Apple Watch может спасти жизнь: как включить

В украинском сегменте Threads завирусилась история о том, как пользовательница, попав в ДТП, начала получать звонки от полиции и медиков, хотя сама помощь не вызывала. Как выяснилось, у нее сработала функция "Обнаружение аварий", доступная на многих моделях iPhone.

Как пишет официальный сайт Apple, правильным образом настроенная, эта функция способна самостоятельно распознавать, что пользователь попал в чрезвычайную ситуацию. И, соответственно, вызвать помощь, даже если владелец гаджета потерял сознание. Вот как работает этот режим.

Как работает обнаружение аварий в iPhone и Apple Watch

Эта технология разработана для распознавания тяжелых столкновений: фронтальных, боковых или задних ударов, а также опрокидывания автомобиля. Она корректно работает в легковых авто, внедорожниках и пикапах. Как только датчики устройства фиксируют аварию, срабатывает определенный алгоритм.

Телефон подает сигнал тревоги. В течение первых 10 секунд устройство подает громкий звук, вибрирует и выводит оповещение на экран. Если вы не видите дисплей, iPhone зачитывает предупреждение вслух.

Обратный отсчет. Если вы не реагируете на уведомление в течение этих 10 секунд, включается дополнительный 30-секундный отсчёт. В это время звук становится ещё громче, чтобы точно привлечь ваше внимание или внимание окружающих.

Автоматический вызов помощи. Если за все это время реакции так и не появилось, устройство самостоятельно звонит в экстренные службы. Диспетчер, который снимет трубку, при этом услышит записанное голосовое сообщение о том, что вы попали в аварию, а также получит ваши точные координаты.

Если у вас есть и iPhone, и Apple Watch, интерфейс для вызова появится только на часах, чтобы вам было удобнее воспользоваться им в случае ограниченного движения.

Как включить и настроить функцию

Такая спасительная функция доступна на всех совместимых моделях смартфонов и часов Apple, а это iPhone 14 и новее, Apple Watch Series 8, SE 2-го поколения и Ultra. На них эта функция включена по умолчанию. Однако, чтобы она была максимально полезной, стоит провести дополнительную настройку.

Медицинский ID и контакты. В программе "Здоровье" заполните свой медицинский профиль и добавьте экстренные контакты. В случае аварии часы или телефон пришлют вашим близким сообщение с координатами.

Разрешение на распространение локации. Убедитесь, что системные сервисы имеют доступ к вашему местоположению для экстренных случаев. Для этого перейдите в Параметры > Приватность и безопасность > Службы локации > Системные сервисы и проверьте, активен ли пункт "Экстренные вызовы и SOS".

Связь. Помните, что для вызова нужна сотовая сеть или Wi-Fi. На новых моделях iPhone при отсутствии покрытия сигнал может передаваться через спутник. Но эта возможность доступна только в тех регионах, где эта услуга работает.

Как отключить обнаружение аварий

Если вы по определенным причинам хотите отключить автоматические оповещения и вызовы, это можно сделать в настройках. Важно знать: отключение функции на iPhone автоматически отключит ее и на ваших Apple Watch.

На iPhone

Откройте приложение Параметры. Найдите раздел Сигнал SOS. Отключите переключатель Вызов после аварии.

На Apple Watch

Откройте приложение Watch на своем iPhone. Перейдите на вкладку Мои часы и выберите Сигнал SOS. Деактивируйте пункт Вызов после аварии.

Конфиденциальность и защита данных

Apple уделяет большое внимание конфиденциальности. Поэтому все данные с датчиков (например, уровень шума с микрофона или показатели акселерометра), используемые для обнаружения удара, обрабатываются непосредственно на вашем устройстве. Они удаляются сразу после анализа, если только вы не дали добровольное согласие на распространение этой информации для улучшения работы системы.

Ваши координаты передаются экстренным службам только в момент вызова после аварии, независимо от того, были ли включены службы локации до этого. Это делается исключительно для того, чтобы спасатели могли вас найти.

