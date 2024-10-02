Еврокомиссия проверит TikTok, YouTube и Snapchat: названа причина

Европейская комиссия начала расследование возможного влияния на пользователей алгоритмов работы платформ TikTok, YouTube и Snapchat. У ЕК есть обеспокоенность, что фейковые новости и контент в указанных сетях могут "пропагандировать самоповреждение".

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Как отмечает Комиссия, расследование проводится в рамках Закона ЕС о цифровых услугах. Полномочные представители TikTok, YouTube и Snapchat должны будут ответить на вопросы ЕК о том, как работают их алгоритмы рекомендаций видео.

"Платформы должны оценивать и должным образом смягчать риски, связанные с их системами рекомендаций, включая риски для психического здоровья пользователей и распространение вредоносного контента", - отметили в ЕК.

Речь идет о контенте (в том числе новостном), "связанном с избирательным процессом и гражданским дискурсом". Отдельные вопросы касаются возможного распространения незаконного контента, такого как реклама наркотиков, язык ненависти и т.д.

Комиссия изучает функции автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки. Комиссию также интересует, какие компании используют ограничения для защиты несовершеннолетних и уменьшения распространения вредоносного контента.

YouTube, Snapchat и TikTok должны предоставить запрашиваемую информацию до 15 ноября. Если указанные платформы не предоставит нужную информацию или предоставит ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

В свою очередь, Euronews отмечает, что эта проверка является лишь первым шагом к целому ряду решений, кроме штрафов. Издание ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника ЕК, который сказал, что "расследование должно стать тревожным звонком для указанных платформ" с тем, чтобы они изменили свое поведение.

Издание также подчеркивает, что хотя на Meta (компанию-владелицу Facebook и Instagram) этот запрос не распространяется, Комиссия начала отдельное расследование относительно этой компании. Также в ЕК уже проводятся аналогичные расследования касаемо соцсети Илона Маска X и китайского сервиса AliExpress.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли решение ограничить использование Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных, работников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры. Исключение будут только те, для кого использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

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