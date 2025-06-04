Этот гениальный лайфхак поможет мгновенно освободить память на iPhone: надо всего несколько минут

Всего одно короткое сообщение на смартфоне может мгновенно испортить настроение: "Память iPhone заполнена". Оно всегда появляется в самый неподходящий момент – например, во время выступления вашего ребенка или важного футбольного матча.

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Паника при попытке сделать фото и осознание нехватки места заставляет поспешно удалять важные изображения, чтобы освободить память. OBOZ.UA делится лайфхаком, который поможет мгновенно почистить память на iPhone.

Удаляем дубликаты фото и видео

Одной из главных причин быстрого заполнения памяти телефона являются дубликаты фотографий и видео. Вместо того чтобы искать их вручную, ваш iPhone может сделать это за вас. Он автоматически находит идентичные (или почти идентичные) файлы и размещает их в специальной папке "Дубликаты" в разделе "Фото" – "Утилиты". Просто откройте эту папку, и вы сможете удалить или объединить элементы, освободив ценное место на своем устройстве.

Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

– откройте программу "Фотографии" и прокрутите вниз до раздела "Утилиты";

– выберите "Дубликаты". Подождите, пока ваш iPhone загрузит все дубликаты (вы увидите, как меняется количество элементов в верхней части экрана);

– дубликаты фотографий и видео будут упорядочены по дате, начиная с самых новых. Вы можете просмотреть каждый дубликат отдельно, а затем выбрать "Объединить", чтобы слить их в один файл;

– iPhone предупредит вас, что хотя файлы являются "точными копиями", они могут иметь "разные метаданные". После подтверждения телефон автоматически объединит соответствующие данные, а остальные переместит в папку "Недавно удаленные";

– чтобы объединить несколько дубликатов из одного раздела, нажмите кнопку "Выбрать" в верхнем правом углу экрана. Затем выберите нужные фотографии и видео (появится синяя галочка) и нажмите кнопку "Объединить" внизу экрана. Это особенно удобно, если у вас есть три или более дубликатов, но вы хотите объединить только часть из них;

– чтобы объединить весь список дубликатов сразу, не просматривая каждый раздел по отдельности, нажмите "Выбрать" в верхнем правом углу, затем "Выбрать все" в верхнем левом углу. После этого нажмите "Объединить" внизу экрана;

– также есть возможность удалять элементы вместо их объединения. Для этого нажмите кнопку "Выбрать", а затем выберите из списка фотографии и/или видео, которые вы хотите удалить. Как только возле выбранного элемента появится отметка, нажмите значок корзины в правом нижнем углу экрана.

Резервное копирование и облачное хранилище

Эксперты рекомендуют создавать резервные копии фотографий в архиве или на внешнем носителе, прежде чем удалять их с телефона. Это поможет избежать потери важных воспоминаний.

Также воспользуйтесь преимуществами облачного хранилища, например, iCloud. Вы можете сохранять фотографии и видео высокого разрешения в iCloud, оставляя на телефоне лишь меньшие, оптимизированные для устройства версии. Это позволяет вам видеть все свои изображения с первого взгляда, но сохранять больше свободного места на устройстве, поскольку оригиналы находятся в облаке.

Очистка папки "Недавно удаленные" После удаления фотографий можно немедленно очистить папку "Недавно удаленные". Это важно, поскольку фотографии и видео остаются в вашем телефоне еще 30 дней, прежде чем они будут автоматически удалены.

Эти простые советы по освобождению ненужных данных чрезвычайно эффективны, когда каждый мегабайт имеет значение. Вам даже не нужно ждать, пока память телефона закончится. Возьмите за привычку периодически выполнять вышеупомянутые шаги, чтобы у вас больше никогда не заканчивалось место для хранения лучших моментов.

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