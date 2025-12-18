Даже без компьютера: как перекинуть данные с iPhone на USB-флешку

Смартфоны стали основным хранилищем для тысяч фото, видео и документов. Однако память устройства быстро заполняется, и возникает потребность в дополнительном носителе. USB-флешка является универсальным решением, которое совместимо с различными устройствами – от ПК до телевизоров.

Современные модели iPhone позволяют подключать флешку напрямую, без использования компьютера. Это особенно удобно для владельцев iPhone 15 и более новых, благодаря порту USB-C. Даже для старых моделей с Lightning есть простые способы, и весь процесс происходит через встроенную программу "Файлы".

Выбор совместимой USB-флешки

Не каждая флешка подойдет для прямого подключения к iPhone. Для моделей с Lightning (iPhone 14 и старше) нужны специальные флешки с двойным коннектором, например, SanDisk iXpand Luxe, которые имеют Lightning с одной стороны и USB-A или USB-C с другой.

Для iPhone 15 и более новых с USB-C подходят обычные USB-C флешки, такие как SanDisk Ultra Dual Go или быстрые модели от PNY или Samsung.

Важно, чтобы флешка была отформатирована в exFAT, APFS или FAT32 – это обеспечит стабильную работу. Начиная с iOS 18, вы можете форматировать флешку непосредственно на iPhone через программу "Файлы".

Подключение флешки с адаптером

Если у вас стандартная USB-A флешка, понадобится адаптер.

Для USB-C моделей – адаптер USB-C к USB-A. Для Lightning – оригинальный адаптер Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter, который имеет дополнительный порт для зарядки.

Как подключить флешку к айфону, инструкция

Подключите адаптер к iPhone, вставьте флешку. Перенос файлов через программу "Файлы". После подключения флешки она появится в разделе "Локации". Откройте "Файлы", перейдите в "Обзор", выберите флешку.

Для документов: найдите файлы в "На моем iPhone" или iCloud Drive, выделите их и переместите на флешку. Обновите iOS до последней версии для лучшей совместимости.

Перенос фото и видео: для медиафайлов из галереи откройте программу "Фото", выделите нужные элементы, нажмите "Поделиться" и выберите "Сохранить в Файлы". Далее укажите флешку как место сохранения. Если возникают ошибки с большими видео, в опциях поделиться выберите "Совместимое" – это сохранит файлы как отдельные объекты без потери качества.

Использование флешек с собственным приложением

Некоторые модели, как SanDisk iXpand, требуют загрузки фирменного приложения из App Store. После подключения приложение автоматически предложит перенести файлы: выберите их и скопируйте на носитель. Это удобно для автоматического резервного копирования.

Распространенные проблемы и их решение

Иногда флешка не распознается из-за несовместимого формата – отформатируйте ее на iPhone (удерживайте палец на названии флешки в "Файлах" и выберите "Стереть"). Если появляется сообщение о чрезмерном потреблении энергии, подключите зарядку. Для больших файлов убедитесь в достаточном месте на флешке и избегайте одновременного переноса слишком многих элементов. Формат exFAT идеально подходит для файлов более 4 Гб.

После переноса файлы на флешке готовы к использованию на любом устройстве – это простой способ освободить место на iPhone.

