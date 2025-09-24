УкраїнськаУКР
Можно ли заряжать iPhone кабелем от Android: объяснение

С выходом серии iPhone 15 компания Apple перешла на универсальный порт USB-C, что вызвало много вопросов у пользователей. Казалось бы, это значительно упрощает жизнь, ведь теперь можно использовать один кабель для различных устройств.

Однако действительно ли все так просто? Возникает логичный вопрос: можно ли заряжать новый iPhone кабелем и блоком питания, которые предназначены для смартфонов на базе Android. Поэтому, OBOZ.UA разбирался, не навредит ли это батарее вашего устройства.

Совместимость и возможные риски

На первый взгляд, кажется, что любое зарядное устройство с USB-C подойдет для зарядки iPhone. Но на самом деле все не так однозначно. Существует несколько ключевых факторов, которые стоит учитывать, прежде чем подключать iPhone к "чужому" зарядному устройству. Во-первых, зарядные блоки для Android обычно имеют мощность от 5 до 45 Вт. В то время как iPhone оптимизирован для работы с мощностью в 20 Вт. Если мощность блока будет значительно выше или ниже, это может повлиять на скорость зарядки и ее стабильность.

Во-вторых, не все зарядные устройства для Android совместимы со стандартом Power Delivery (PD), который поддерживают современные iPhone для быстрой зарядки. Многие Android-смартфоны используют собственные технологии, такие как Qualcomm Quick Charge или Samsung Adaptive Fast Charging, которые с iPhone работать не будут.

Кроме того, использование дешевых, несертифицированных кабелей может привести к перегреву устройства и его нестабильной работе. Такие проблемы могут возникнуть из-за плохого регулирования напряжения, что со временем может даже уменьшить емкость батареи.Поэтому эксперты рекомендуют использовать только сертифицированные аксессуары.

Как выбрать правильное зарядное устройство

Чтобы избежать потенциальных проблем, лучше придерживаться нескольких простых правил. Если вы планируете использовать зарядное устройство от Android-смартфона, убедитесь, что его мощность соответствует требованиям iPhone. Рекомендуется использовать адаптеры мощностью 18 Вт или выше.

При выборе зарядного устройства для iPhone стоит учитывать такие моменты:

  1. Для быстрой зарядки выбирайте блоки мощностью 18-20 Вт, а для стандартной зарядки будет достаточно 5-12 Вт.
  2. Всегда отдавайте предпочтение оригинальным аксессуарам Apple или сертифицированным аналогам MFi (Made for iPhone), которые прошли тщательную проверку.

Также важно учитывать тип кабеля. В старых моделях iPhone использовался порт Lightning, тогда как в новых — USB-C. На рынке также доступны беспроводные зарядные устройства, такие как Apple MagSafe. Избегайте подозрительно дешевых адаптеров от малоизвестных брендов.

