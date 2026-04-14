Что можно сделать кнопкой питания в iPhone: 5 малоизвестных функций

Боковая кнопка iPhone – это не просто выключатель, который работает с питанием смартфона. Существует немало функций, кроме блокировки экрана или перезагрузки устройства, которые можно назначить для нее.

От мгновенного отклонения звонков до создания персонального пространства для концентрации – этот маленький переключатель может стать вашим главным инструментом для быстрого управления гаджетом. Как именно это сделать, рассказало издание BGR.

Приглушение или отклонение вызова

Когда вы получаете очередной звонок со спамом или вам звонит кто-то неуместный прямо посреди совещания, необязательно доставать телефон и тыкать в экран. Приглушить звук вызова или отклонить звонок можно незаметно, просто нащупав кнопку iPhone в кармане.

Нажмите один раз , чтобы просто отключить звук вызова (динамик замолкнет, но вызов будет продолжаться).

, чтобы просто отключить звук вызова (динамик замолкнет, но вызов будет продолжаться). Нажмите дважды, чтобы полностью отклонить входящий звонок.

Фоновые звуки для концентрации

В iOS есть встроенная функция белого шума (дождь, океан, сверчки), которая помогает сосредоточиться. Чтобы не искать её каждый раз в меню, можно настроить запуск этого режима тройным нажатием боковой кнопки:

Зайдите в Параметры и выберите Доступность. В разделе Слух выберите Аудиовизуализация – Фоновые звуки. Включите их и выберите тот, что нравится. Вернитесь в Доступность и найдите пункт Клавиша доступности. Перетащите Фоновые звуки вверх и поставьте галочку.

Теперь даже при заблокированном экране три быстрых нажатия включат ваш любимый звук дождя или океанских волн. А повторное тройное нажатие его выключит.

Временное отключение Face ID

Разблокировать свой iPhone через функцию Face ID удобно – не надо ничего нажимать. Но порой случаются ситуации, когда лучше, чтобы ваш телефон разблокировался исключительно паролем. Например, из соображений безопасности или для проверки, как хорошо вы помните пароль. Отключить идентификацию пользователя сканированием лица тоже можно с помощью кнопки питания.

Зажмите боковую кнопку вместе с любой кнопкой громкости, пока не появятся ползунки отключения. Отпустите кнопки и один раз нажмите боковую кнопку. После этого Face ID временно не будет работать – iPhone начнет требовать ввести цифровой код. После первого же успешного ввода Face ID автоматически активируется снова.

Преобразование текста в речь (Live Speech)

Для тех, кому трудно говорить или кто потерял голос, в iPhone есть функция Live Speech. Вы пишете текст – телефон его озвучивает. Настроить ее включение через кнопку питания тоже очень просто:

В Параметрах – Доступность найдите раздел Речь и выберите Live Speech. Включите переключатель функции Live Speech и выберите голос и нужный вам язык. Вернитесь на главный экран Доступности. В самом низу в разделе Общие найдите пункт Клавиша доступности и выберите в списке опций Live Speech.

Теперь после тройного нажатия боковой кнопки на экране вашего iPhone появится поле для ввода текста. Напечатайте фразу, нажмите "ввести" и телефон "заговорит". Это работает даже во время звонков в FaceTime.

Режим одного приложения (Управляемый доступ)

Если вы хотите сосредоточиться на работе или даёте телефон ребёнку и боитесь, что он залезет не туда, "Управляемый доступ" буквально замыкает iPhone на одном приложении. Выйти из неё или открыть другую без пароля будет невозможно.

Зайдите в Параметры – Доступность. В самом низу раздела Общие выберите Управляемый доступ и включите ее переключателем Зайдите в Параметры пароля и установите код отключения (можно тот же, что на разблокировку, а можно отдельный). Также здесь стоит включить Face ID для быстрого выхода. Теперь убедитесь, что в разделе Клавиша доступности стоит галочка напротив пункта Управляемый доступ.

Чтобы запустить этот режим, просто откройте нужное приложение (например, Safari или YouTube) и трижды нажмите боковую кнопку. Появится меню, где надо нажать "Начать". Чтобы выйти из режима Управляемого доступа, снова трижды щелкните кнопку, введите пароль или подтвердите свой выбор через Face ID и нажмите "Завершить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти даже выключенный iPhone.

