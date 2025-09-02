Чем будут отличаться iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air: какой смартфон выбрать
Apple продолжает экспериментировать с формами и подходами в линейке iPhone. Наряду с традиционным флагманом iPhone 17 Pro компания представила новый формат – iPhone 17 Air. Это сверхтонкий смартфон, отличающийся минималистичным дизайном и уменьшенным весом.
На первый взгляд может показаться, что это две похожие модели. Однако эксперты отмечают, что между ними есть заметная разница, которая определяет, кому подойдет Air, а кому лучше сделать ставку на Pro.
Что общего
Обе версии имеют одинаковую "базу":
- новый чип A19 Pro;
- 12 ГБ оперативной памяти; 12 ГБ оперативной памяти;
- поддержку 120 Гц и Always-On Display.
Но ключевые характеристики, которые определяют опыт пользователя – автономность, камера, производительность и дисплей – отличаются ощутимо.
Автономность
Из-за ультратонкого корпуса iPhone 17 Air получил значительно меньший аккумулятор. В то время как Pro и Pro Max стали толще и благодаря этому обеспечивают рекордное время работы без подзарядки.
Камеры
iPhone 17 Air оснащен только одним основным модулем на 48 МП. Для повседневных фото этого хватит, однако Pro сохраняет три объектива – основной, телефото и сверхширокоугольный. Это означает:
- качественный зум;
- лучшая ночная съемка;
- более выразительные портреты;
- больше возможностей для видео.
Дисплей
Модели Pro получили антибликовое покрытие, подобное nano-texture стеклу с iMac. Это существенно повышает комфорт работы на солнце. Air такой опции не будет иметь.
Производительность
Несмотря на одинаковое название чипа, в iPhone 17 Air используется урезанная версия A19 Pro с отключенным графическим ядром. Максимальная производительность доступна только на Pro.
Зарядка и удобство
Ожидается, что iPhone 17 Pro получит функцию обратной беспроводной зарядки – смартфон сможет подзаряжать AirPods или Apple Watch. Air эту функцию не поддерживает.
Вывод: какой выбрать
- iPhone 17 Air – это про дизайн, легкость и тонкость. Он подходит тем, кто ценит эстетику и не требует избыточной мощности или лучших камер.
- iPhone 17 Pro – выбор для тех, кому нужен максимум: автономность, профессиональные фото и видео, мощный процессор и дополнительные функции.
Если главное – стиль и комфорт, Air может стать интересным вариантом. Если же важны производительность и практичность, без сомнений стоит брать Pro.
