Чем будут отличаться iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air: какой смартфон выбрать

Apple продолжает экспериментировать с формами и подходами в линейке iPhone. Наряду с традиционным флагманом iPhone 17 Pro компания представила новый формат – iPhone 17 Air. Это сверхтонкий смартфон, отличающийся минималистичным дизайном и уменьшенным весом.

Видео дня

На первый взгляд может показаться, что это две похожие модели. Однако эксперты отмечают, что между ними есть заметная разница, которая определяет, кому подойдет Air, а кому лучше сделать ставку на Pro.

Что общего

Обе версии имеют одинаковую "базу":

новый чип A19 Pro ;

; 12 ГБ оперативной памяти; 12 ГБ оперативной памяти ;

; поддержку 120 Гц и Always-On Display.

Но ключевые характеристики, которые определяют опыт пользователя – автономность, камера, производительность и дисплей – отличаются ощутимо.

Автономность

Из-за ультратонкого корпуса iPhone 17 Air получил значительно меньший аккумулятор. В то время как Pro и Pro Max стали толще и благодаря этому обеспечивают рекордное время работы без подзарядки.

Камеры

iPhone 17 Air оснащен только одним основным модулем на 48 МП. Для повседневных фото этого хватит, однако Pro сохраняет три объектива – основной, телефото и сверхширокоугольный. Это означает:

качественный зум;

лучшая ночная съемка;

более выразительные портреты;

больше возможностей для видео.

Дисплей

Модели Pro получили антибликовое покрытие, подобное nano-texture стеклу с iMac. Это существенно повышает комфорт работы на солнце. Air такой опции не будет иметь.

Производительность

Несмотря на одинаковое название чипа, в iPhone 17 Air используется урезанная версия A19 Pro с отключенным графическим ядром. Максимальная производительность доступна только на Pro.

Зарядка и удобство

Ожидается, что iPhone 17 Pro получит функцию обратной беспроводной зарядки – смартфон сможет подзаряжать AirPods или Apple Watch. Air эту функцию не поддерживает.

Вывод: какой выбрать

iPhone 17 Air – это про дизайн, легкость и тонкость. Он подходит тем, кто ценит эстетику и не требует избыточной мощности или лучших камер.

– это про дизайн, легкость и тонкость. Он подходит тем, кто ценит эстетику и не требует избыточной мощности или лучших камер. iPhone 17 Pro – выбор для тех, кому нужен максимум: автономность, профессиональные фото и видео, мощный процессор и дополнительные функции.

Если главное – стиль и комфорт, Air может стать интересным вариантом. Если же важны производительность и практичность, без сомнений стоит брать Pro.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие гаджеты Apple не покажет на презентации в сентябре и почему так.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.