Какие гаджеты Apple не покажет на презентации в сентябре и почему так

Apple планирует представить новые iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3 на мероприятии 9 сентября, но ряд других продуктов, таких как новые Mac, HomePod с дисплеем и обновленные AirPods, отложены на более поздние даты из-за технических задержек и стратегических решений компании.

По данным издания 9to5mac, в Apple запланировали свое ключевое ежегодное мероприятие 9 сентября. Ожидается анонс свежих моделей iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 и других устройств. Однако, несмотря на значительный интерес к событию, некоторые перспективные гаджеты компании не появятся на нем.

Это касается продуктов, которые находятся в разработке, но их релиз запланирован на более поздние сроки. Компания традиционно распределяет анонсы в течение года, чтобы избежать перегрузки одной презентации. В частности, осенние мероприятия часто фокусируются на мобильных устройствах, тогда как другие новинки сохраняются для отдельных релизов.

Таким образом, фанаты Apple могут не увидеть определенные обновления, которые все же появятся в ближайшие месяцы или годы.

Новые компьютеры Mac

Компьютеры Mac обычно не становятся частью сентябрьских презентаций Apple, поскольку компания предпочитает представлять их осенью или зимой, например, в октябре или ноябре. В прошлом году модели MacBook Pro M4, Mac mini и iMac были анонсированы в конце октября с началом продаж в ноябре, а в 2023-м MacBook Pro M3 вышел в подобный период.

На этот раз новые Mac могут вообще пропустить осень из-за задержек в разработке. В частности, MacBook Pro M5 почти готов, но его запуск прогнозируется лишь на начало 2026 года, а новый Mac Pro имеет неопределенные сроки. Даже если какой-то Mac появится раньше, это вряд ли произойдет до октября.

HomePad и HomePod Touch

Домашние устройства Apple долгое время были второстепенными проектами, но компания стремится развить это направление с амбициозными идеями. Ключевым элементом является давно обсуждаемый гаджет под условным названием "HomePad", который, вероятно, получит имя HomePod Touch и будет иметь дисплей. Его выход не ожидается раньше 2026 года из-за технических вызовов. Изначально планировался релиз в марте 2025-го, но проблемы с усовершенствованием искусственного интеллекта Siri привели к переносу на весну 2026-го.

Таким образом, этот продукт не появится на сентябрьском событии, несмотря на интерес к смарт-дому.

AirPods

Apple часто анонсирует новые наушники AirPods на сентябрьских мероприятиях, и в этом году это касается AirPods Pro 3. Однако для бюджетных AirPods 4 и премиум-модели AirPods Max обновлений не предусмотрено в ближайшее время. AirPods 4 дебютировали только в прошлом году, поэтому значительные изменения возможны не ранее 2026-го.

AirPods Max, несмотря на отставание в функциях от других устройств компании, также не получат аппаратных улучшений в скором времени, по данным слухов. Это означает, что фокус сентября будет на других аудио-новинках.

Другие продукты Apple

Кроме основной линейки iPhone 17, Apple Watch и AirPods Pro 3, есть несколько гаджетов, которые могут выйти осенью, но их анонс на сентябрьской презентации под сомнением. Эти устройства, вероятно, отложат на октябрь или ноябрь, чтобы не перегружать мероприятие. Среди них — M5 iPad Pro с мощным процессором, обновленный AirTag 2 для отслеживания вещей, Apple TV 4K на базе A17 Pro для лучшей производительности. Также упоминаются Apple Vision Pro 2 для виртуальной реальности и HomePod mini 2 как компактный смарт-спикер. Некоторые из них, как AirTag 2, могли бы дополнить iPhone, но из-за плотного графика анонсов места для них может не хватить.

