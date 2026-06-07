ChatGPT получит наибольшее обновление с момента запуска: что известно

Компания OpenAI готовит самое масштабное обновление своего чат-бота ChatGPT. Проект, который когда-то запустил глобальный бум искусственного интеллекта, ждет радикальная трансформация.

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На фоне грядущего в этом году первичного публичного размещения акций (IPO) группа с капитализацией в 850 миллиардов долларов пересматривает свои приоритеты. Об этом сообщает Financial Times.

Смена ИИ-парадигмы

Главная цель OpenAI заключается в превращении ChatGPT в многофункциональное "суперприложение", способное генерировать стабильный доход. Внутри OpenAI зреет твердое убеждение, что эпоха простых чат-ботов, которые лишь отвечают на вопросы, подходит к концу. Поэтом стратегия компании, возглавляемой Сэмом Альтманом, смещается в сторону создания автономных ИИ-агентов.

Теперь ChatGPT рассматривается руководством не просто как самостоятельный продукт, а как витрина и мост для перевода пользователей на более ценные и технологичные сервисы. Разработчики делают ставку на агентов, способных решать реальные задачи за человека – от планирования рабочего расписания до бронирования путешествий.

Ставка на корпоративный сектор

Новая реорганизация подразумевает перераспределение ресурсов в пользу Codex – ИИ-инструмента для написания кода и создания программного обеспечения по простым текстовым инструкциям. Корпоративный сектор уже приносит OpenAI колоссальную прибыль. По словам источников, около 40% всей выручки компании обеспечивают 2 миллиона бизнес-клиентов, использующих ее продукты.

Ожидается, что к концу 2026 года эта цифра вырастет до 50%. При этом пользовательская база Codex после запуска настольного приложения в феврале выросла в шесть раз, превысив 5 миллионов активных пользователей в неделю.

Как изменится интерфейс ChatGPT

Внедрение масштабного обновления начнется в ближайшие недели и затронет как веб-версию, так и мобильные приложения ChatGPT. На первом этапе интерфейс получит новые подсказки и функции, которые будут активно направлять пользователей к продвинутым инструментам программирования, генерации изображений и сторонним сервисам от партнеров.

Однако в долгосрочной перспективе OpenAI планирует полностью отказаться от подсказок. Цель компании состоит в обучении модели автоматически и безошибочно понимать намерения пользователя, в какой бы точке приложения он ни находился.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что молодые специалисты, получавшие высшее образование в эпоху подъема искусственного интеллекта, могут производить яркое первое впечатление, но они обладают недостаточными знаниями. В результате их реже трудоустраивают – они часто не проходят проверки на критическое мышление.

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