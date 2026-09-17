Бензин из воздуха и воды: шведские инженеры создали генератор топлива размером с холодильник

В Швеции изобрели устройство, производящее топливо из воды, воздуха и возобновляемой электроэнергии. По размеру оно напоминает большой холодильник и подходит для использования там, где возобновляемая электроэнергия дешевая и доступна в больших количествах.

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Приблизительная цена устройства составляет от 14 000 до 18 500 евро за единицу, и компания планирует начать продажи в Соединенных Штатах в конце 2026 года. Об изобретении сообщило издание Okdiario.

Что известно

Изобретателями этого устройства стали два шведских инженера – Миа и Эрик Дальгрен. Для своих разработок они основали компанию Aircela в Нью-Йорке в 2019 году.

Инженеры представили своё изобретение в мае 2025 года в Нью-Йорке.

Как отмечается, это устройство производит топливо из трех элементов: воздуха, воды и возобновляемой электроэнергии.

"Устройство размером примерно с большой холодильник и состоит из трех синих шестиугольных модулей. Она производит примерно 3,6 литра бензина каждые 24 часа и поглощает примерно 10 килограммов CO₂ из атмосферы в день", – говорится в материале.

В издании подчеркнули, что бензин, производимый этим устройством, подходит для современных транспортных средств.

Полученное топливо не содержит серы, этанола и тяжелых металлов. Устройство имеет внутренний объем до 64 литров.

"Его октановое число эквивалентно 95-октановому бензину, что делает его непосредственно совместимым с современными двигателями внутреннего сгорания без каких-либо модификаций", – отмечается в материале.

Ориентировочная розничная цена устройства составляет от 14 000 до 18 500 евро за единицу. Продажи компания планирует начать в Соединенных Штатах в конце 2026 года.

Эффективность использования устройства

Определенным ограничением устройства является его эффективность. Ведь производство каждого литра бензина потребляет около 20 кВт⋅ч электроэнергии, что эквивалентно использованию вдвое большего количества энергии, чем высвобождается при сжигании топлива.

Изобретатели признают наличие этого несоответствия и подчеркивают целесообразность использования устройства в местах, где возобновляемая электроэнергия дешева и её много: в районах с избытком солнечной или ветровой энергии, где эта энергия в противном случае была бы потрачена впустую.

Таким образом, целевым рынком являются не городские жители, а отдалённые населённые пункты, военные объекты, сельскохозяйственные угодья или промышленные потребители, не имеющие легкого доступа к заправочным станциям и располагающие возобновляемой электроэнергией.

Как работает устройство

Сначала устройство всасывает воздух из окружающей среды и пропускает его через раствор гидроксида калия (KOH), который действует как абсорбент и удерживает углекислый газ, присутствующий в атмосфере.

Затем возобновляемая электроэнергия расщепляет молекулы воды на водород и кислород посредством электролиза. Кислород выделяется в окружающую среду, а водород сохраняется для следующего этапа.

На следующем этапе уловленный CO₂ и полученный водород объединяются для получения метанола, который затем преобразуется в бензин с помощью каталитического процесса, известного как MTG (метанол-в-бензин ).

Углеродный цикл является нейтральным: CO₂, выбрасываемый двигателем при сжигании топлива, ранее поглощался из атмосферы.

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