Apple выпустит складной iPhone в 2026 году: какие характеристики известно

Несмотря на то, что серия iPhone 17 лишь недавно поступила в продажу, внимание аналитиков и пользователей уже приковано к следующим шагам компании Apple. В своем бюллетене Power On журналист Марк Гурман поделился новыми подробностями о долгожданном складном iPhone.

Видео дня

Если верить его информации, премьера устройства запланирована на 2026 год, и она может стать одной из самых больших инноваций Apple за последнее десятилетие. Детали рассказало издание Bloomberg.

Дизайн и концепция

По информации Гурмана, складной iPhone по дизайну будет напоминать два iPhone Air, расположенных рядом. Это позволит сохранить чрезвычайную тонкость профиля, ведь в сложенном состоянии устройство будет становиться вдвое толще. Главный акцент Apple делает именно на минимальной толщине: по слухам, новинка будет иметь от 4,5 до 4,8 мм в разложенном виде – даже меньше, чем iPhone Air (5,6 мм).

Смартфон получит титановый корпус и два дисплея: основной складной с диагональю около 7,5 дюймов и внешний вспомогательный на 5,5 дюймов.

Характеристики и возможности

Хотя большинство технических деталей Apple держит в тайне, известно, что складной iPhone получит все ключевые флагманские возможности, включая процессор нового поколения и поддержку портретного режима даже в сложенном формате.

Отдельно отмечается прочность: для задней панели впервые может быть использовано керамическое покрытие, что обеспечит защиту от царапин и трещин, которые особенно критичны для складных моделей.

Цена

По предварительным оценкам, стоимость складного iPhone будет стартовать примерно от $2000. Некоторые источники уточняют диапазон в $2100–2300. Это делает модель одной из самых дорогих в линейке Apple и ставит ее в прямую конкуренцию с премиальными устройствами Samsung и Google.

Производство

Apple планирует привлечь к производству компанию Foxconn в Китае, но также рассматривает Индию как перспективное направление для частичной сборки. Недавно появилась информация о пилотной линии на Тайване, которая должна помочь протестировать процессы перед масштабным запуском.

Перенос части производства в Индию остается стратегической целью компании, однако требует развития сети местных поставщиков и решения логистических вопросов.

Дата выхода

Как ожидается, складной iPhone представят осенью 2026 года вместе с серией iPhone 18. Продажи могут стартовать с небольшой отсрочкой – в октябре или ноябре, по аналогии с iPhone X в 2017 году.

OBOZ.UA предлагает узнать, каким будет iPhone 18, новый гаджет, о котором узнали инсайдеры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.