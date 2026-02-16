Apple выпустит бюджетный MacBook в ярких цветах: стало известно, когда

Будущий бюджетный MacBook уже сейчас называют одним из самых интересных продуктов года от Apple. Компания, кажется, решила сделать ставку не только на цену, но и на дизайн, расширяя аудиторию своих ноутбуков.

Новые источники свидетельствуют об изменении подхода к производству корпуса и выбора компонентов. Это может существенно отличить модель от других MacBook в линейке. Интерес к новинке подогревает и возможная дата ее презентации, пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Новый подход к корпусу и дизайну

По данным инсайдера, Apple планирует использовать другой производственный процесс для алюминиевого корпуса бюджетного MacBook. Как сообщил Марк Гурман, речь идет о технологии, которая частично напоминает тепловой дизайн, примененный во флагманских iPhone, с алюминиевой основой и графитовым покрытием для лучшего отвода тепла.

Отдельное внимание компания уделяет внешнему виду. По информации источников, Apple тестировала сразу несколько ярких цветов корпуса – светло-желтый, светло-зеленый, синий и розовый, а также классические серебряный и темно-серый. Такой выбор может сделать ноутбук более привлекательным для младшей аудитории и тех, кто хочет выделиться.

Когда выйдет новый яркий MacBook

Ожидается, что недорогой MacBook получит чип A18 Pro, который используется во флагманских смартфонах компании, а также 12,9-дюймовый дисплей. Объем оперативной памяти может составить лишь 8 Гб, что меньше, чем ранее обсуждаемые 12 Гб. Такой шаг может быть компромиссом ради снижения стоимости устройства.

Что касается анонса, инсайдеры предполагают, что новинку представят на специальном мероприятии уже в марте. Ранее также появлялась информация о возможном дебюте других моделей MacBook в начале месяца, поэтому Apple может сразу обновить значительную часть линейки. Если эти прогнозы подтвердятся, март станет насыщенным периодом для поклонников бренда.

