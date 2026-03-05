Apple выпустила бюджетный MacBook Neo: характеристики и цена

Вслед за презентацией бюджетного iPhone 17e компания Apple показала фанатам своей техники еще один недорогой гаджет. Гигант из Купертино представил совершенно новый ноутбук MacBook Neo.

Видео дня

Как пишет издание 9to5Mac, презентация состоялась в Нью-Йорке. Во время события показали первый портативный компьютер Apple, работающий на чипе, который сначала появился в iPhone – речь об A18 Pro.

Цена на новинку стартует в США от 599 долларов. MacBook Neo также представлен в четырех цветах корпуса:

серебристый;

индиго;

румянец (blush);

цитрусовый

Диагональ дисплея новинки составляет 13 дюймов, панель не имеет никаких вырезов. При этом характеристики экрана довольно солидные: разрешение составляет 2408х1506, а яркость – 500 нит, он также способен передавать миллиард цветов.

Компания обещает, что новинка может обеспечить до 16 часов автономной работы. Кроме того, MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C, но зарядки MagSafe здесь нет. Разъем для наушников расположен слева ближе к передней панели. Там же с обеих сторон находятся прорези для динамиков, обеспечивающие стереозвук.

Что разочаровало экспертов, так это оперативная память MacBook Neo. Она составляет лишь 8 ГБ и возможности докинуть больше у устройства нет. Также ноутбук поддерживает подключение только одного внешнего дисплея.

Внутренняя память версии за 599 долларов составляет 256 ГБ, при этом модель не имеет Touch ID на клавиатуре. За версию на 512 ГБ придется отдать 699 долларов, Touch ID в этом гаджете уже предусмотрено. Для образовательного сектора цены на гаджет стартуют от 499 долларов. В коробке покупатель найдет 20-ваттный адаптер питания USB-C и соответствующий кабель.

Этот бюджетник интересно выглядит на фоне нового MacBook Air на чипе M5, который стартует в продаже от 1099 долларов за версию с 13,6-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти.

"Мы невероятно рады представить MacBook Neo, который дарит магию Mac по прорывной цене", — заявил Джон Тернус, вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения. По его словам, ноутбук создавался с нуля, чтобы стать доступным для еще большего количества людей. Гаджет получил прочный алюминиевый корпус, яркий дисплей Liquid Retina, фирменную производительность Apple Silicon, автономность на весь день и все удобства macOS. Тернус уверяет, что других подобных ноутбуков просто не существует.

Предзаказы на MacBook Neo уже стартовали. А в фирменных магазинах Apple он должен появиться 11 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие гаджеты планирует выпустить в 2026 году компания Apple.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.