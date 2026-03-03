Apple неожиданно представила новый бюджетный iPhone 17e: какие характеристики

Поклонники техники Apple ждали от производителя гаджетов большого весеннего анонса, и компания не подвела. Неожиданно она представила новый бюджетный смартфон iPhone 17e.

Видео дня

Как пишет издание 9to5mac, главное отличие новинки от прошлогоднего 16e – появление фирменной технологии беспроводной зарядки MagSafe. Теперь этот даже недорогой iPhone полноценно поддерживает магнитные аксессуары, тогда как его предшественник довольствовался лишь базовой беспроводной зарядкой. Приятный бонус: новая модель стартует с той же цены, но предлагает вдвое больше памяти.

Обновилась также и цветовая линейка. iPhone 17e представлен в трех расцветках: классических черном и белом, а также в новом нежно-розовом оттенке.

Под капотом у новинки стоит чип A19 – тот же свежий процессор, что и в базовом iPhone 17. Компания обещает, что он обеспечит максимальную скорость работы. Кроме того, устройство получило фирменный модем Apple C1X, как в модели iPhone Air (в 16e стоял более простой модем первого поколения C1). По заверениям разработчика, он вдвое быстрее своего предшественника.

Основная камера бюджетного iPhone имеет 48 Мп для снимков различного формата, включая портреты нового поколения. Она также снимает видео в 4K Dolby Vision. А еще позволяет делать качественный двукратный оптический зум.

В США цена на iPhone 17e стартует от 599 долларов, как и было с моделью прошлого года. Однако теперь за эти деньги вы получаете 256 ГБ памяти вместо 128 ГБ. Версия на 512 ГБ обойдется в 799 долларов. Для сравнения, за такой же объем памяти в iPhone 16e просили на 100 долларов больше.

Аналитики отмечают, что Apple, похоже, перешла на ежегодное обновление своих "младших" моделей. Раньше, до появления iPhone 16e, новый iPhone SE можно было ждать по три года. Теперь же бюджетную линейку подтянули к темпам флагманов, которые обновляются каждую осень.

Добавление мощных магнитов на заднюю панель позволяет прикреплять к телефону кошельки, подставки или внешние аккумуляторы. Это также значительно упростило жизнь с беспроводной зарядкой: катушки теперь идеально стыкуются сами, стоит только поднести зарядное устройство.

Предварительные заказы на эту модель открываются уже в эту среду, 4 марта, в 16:15 по киевскому времени. На полках официальных магазинов и у первых покупателей iPhone 17e появится ровно через неделю – в среду, 11 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые гаджеты Apple планирует представить в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.