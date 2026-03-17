Apple прекратила техподдержку двух iPhone: их признали устаревшими

Елена Былим
Техно Oboz
2 минуты
888
Apple прекратила техподдержку двух iPhone: их признали устаревшими

Компания Apple обновила свой внутренний реестр техники, переведя несколько классических моделей статусных смартфонов в категорию "устаревших". Это решение означает полное прекращение поставок оригинальных запчастей и официальной технической поддержки для этих аппаратов.

Отныне владельцы таких устройств не смогут отремонтировать их в сертифицированных сервисных центрах Apple или фирменных магазинах. Подобная политика является частью естественного цикла обновления продуктов бренда, что стимулирует переход пользователей на более современные и безопасные технологии, пишет издание macrumors.com.

Какие модели iPhone попали в список устаревших

Основным дополнением списка стал iPhone 5, представленный в 2012 году, который на момент выхода произвел настоящую революцию в дизайне и функциональности. Вместе с ним статус устаревшего получил и iPhone 4 с объемом памяти 8 Гб, который долгое время оставался бюджетным решением для развивающихся рынков. Обе модели ранее находились в категории "винтажных", что позволяло осуществлять ремонт при наличии деталей, но теперь этот путь окончательно закрыт.

Apple прекратила техподдержку двух iPhone: их признали устаревшими

Критерии признания техники устаревшей

Apple использует четкую классификацию для поддержки своих продуктов. Устройство становится "винтажным" через пять лет после завершения официальных продаж, а через семь лет оно автоматически переходит в разряд "устаревших" (obsolete). Хотя компания иногда пересматривает эти сроки в индивидуальном порядке, для iPhone 5 это время наступило именно сейчас, фактически останавливая его жизненный путь в экосистеме официального сервиса.

Для многих ценителей бренда iPhone 5 останется символом важных инженерных изменений. Именно в этой модели Apple впервые отказалась от широкого 30-пинового разъема в пользу компактного порта Lightning, который стал стандартом на целое десятилетие.

Кроме этого, смартфон получил обновленный удлиненный 4-дюймовый экран, поддержку сетей LTE и элегантный корпус, сочетающий стекло и алюминий, задав тренды для многих будущих поколений.

OBOZ.UA писал о том, каким будет революционный складной iPhone.

