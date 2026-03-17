Apple прекратила техподдержку двух iPhone: их признали устаревшими

Компания Apple обновила свой внутренний реестр техники, переведя несколько классических моделей статусных смартфонов в категорию "устаревших". Это решение означает полное прекращение поставок оригинальных запчастей и официальной технической поддержки для этих аппаратов.

Отныне владельцы таких устройств не смогут отремонтировать их в сертифицированных сервисных центрах Apple или фирменных магазинах. Подобная политика является частью естественного цикла обновления продуктов бренда, что стимулирует переход пользователей на более современные и безопасные технологии, пишет издание macrumors.com.

Какие модели iPhone попали в список устаревших

Основным дополнением списка стал iPhone 5, представленный в 2012 году, который на момент выхода произвел настоящую революцию в дизайне и функциональности. Вместе с ним статус устаревшего получил и iPhone 4 с объемом памяти 8 Гб, который долгое время оставался бюджетным решением для развивающихся рынков. Обе модели ранее находились в категории "винтажных", что позволяло осуществлять ремонт при наличии деталей, но теперь этот путь окончательно закрыт.

Критерии признания техники устаревшей

Apple использует четкую классификацию для поддержки своих продуктов. Устройство становится "винтажным" через пять лет после завершения официальных продаж, а через семь лет оно автоматически переходит в разряд "устаревших" (obsolete). Хотя компания иногда пересматривает эти сроки в индивидуальном порядке, для iPhone 5 это время наступило именно сейчас, фактически останавливая его жизненный путь в экосистеме официального сервиса.

Для многих ценителей бренда iPhone 5 останется символом важных инженерных изменений. Именно в этой модели Apple впервые отказалась от широкого 30-пинового разъема в пользу компактного порта Lightning, который стал стандартом на целое десятилетие.

Кроме этого, смартфон получил обновленный удлиненный 4-дюймовый экран, поддержку сетей LTE и элегантный корпус, сочетающий стекло и алюминий, задав тренды для многих будущих поколений.

